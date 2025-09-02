David Kravish renueva con el Unicaja hasta 2028

David Kravish y el Unicaja seguirán juntos hasta junio de 2028. El pívot de 2,08 metros y 32 años, ha prolongado su vinculación con el club dos temporadas adicionales a la que ya recogía su actual contrato, esta 25/26.

El club, en su comunicado de prensa, asegura: "El interior estadounidense con pasaporte búlgaro es uno de los grandes pívots de nuestra historia y esta continuidad lo va a afianzar más aún. Llegado a Málaga en el verano de 2022, ha cumplido ya 168 partidos con nuestra camiseta en los que ha promediado 8,4 puntos, 4,2 rebotes y 9,2 de valoración, números que consiguió en una media de apenas 18 minutos de juego, unos datos que tienen su reflejo también en el resultado colectivo".

Talismán

El Unicaja con David Kravish en pista ha ganado el 75,60% de los 168 partidos en los que ha estado el pívot de Illinois, porcentaje que le sitúa en el noveno puesto a nivel histórico. Eso sí, hay que destacar que de los jugadores con más de 150 partidos con la camiseta verde y morada es el que mejor porcentaje tiene en número de victorias.

Un dato muy curioso es que con Kravish en pista, la última derrota en BCL data de hace dos temporadas. Fue el 19 de diciembre de 2023 en la última jornada de la Fase Regular BCL en la pista de Peristeri (76-73). Desde entonces son 25 los partidos BCL que Kravish ha ganado con el Unicaja de forma consecutiva. Hay que recordar que David Kravish no estuvo en la única derrota del Unicaja en la BCL 2024-25 en la pista del Galatasaray, encuentro correspondiente al Round of 16.

Evolución

Como el propio Unicaja reconoce en el anuncio oficial del acuerdo con el pívot norteamericano: "Con el paso de las temporadas, David Kravish ha ido mejorando su juego, afianzando su lanzamiento de media y larga distancia y dando un paso adelante en lectura de juego. Así, hay que poner en valor que David Kravish es el pívot puro de nuestra historia con mayor número de asistencias repartidas, acumulando por el momento 226. Además, está en el Top 15 del Unicaja en tiros anotados de 2 puntos (562).

Si nos detenemos en sus números de la última temporada 2024-25, Kravish en 55 partidos ha promediado 7,9 puntos, 3,2 rebotes, 1,5 asistencias y 8,1 de valoración, estando 17 minutos en pista. En su bagaje destacan actuaciones memorables, como la que realizó en la final de la Copa del Rey de Gran Canaria ante el Real Madrid, siendo fundamental en el título gracias a sus 20 puntos y su 5 de 6 en lanzamientos triples.

Culebrón

El anuncio oficial de la renovación de Kravish hasta 2028 sirve para finiquitar uno de los culebrones del presente verano. Y es que el acuerdo entre el club y el jugador no acababa de cristalizarse, lo que dio lugar a confusiones sobre su presencia en el equipo de cara a este curso 2025/2026. En realidad, su vinculación estaba asegurada doce meses más, aunque muchos aficionados pensaban que su contrato había finalizado este pasado mes de junio del presente año 2025.