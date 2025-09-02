Doble derrota para Balcerowski y para Mario Saint-Supéry en el Eurobasket

La cuarta jornada del Eurobasket en los grupos C y D trajo este martes sendas derrotas para el cajista Olek Balcerowski, con Polonia, y para el malagueño Mario Saint-Supéry, con la selección española. El traspié de los polacos no es especialmente doloroso porque tienen su pase asegurado a octavos de final, pero el de la España de Scariolo sí que complica el futuro de La Familia en la competición.

Balcerowski

Por lo que se refiere al único jugador del Unicaja presente en la cita europea, Olek Balcerowski volvió a tener problemas de faltas en un partido equilibrado, que se llevó finalmente Francia por 83-76. Los números del pívot cajista fueron: 8 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, para un total de 12 de valoración, en 25:01 en pista.

Polonia terminará esta fase de grupos jugando el jueves contra Bélgica, a partir de las 20.30 horas.

Saint Supéry, durante el partido. / FIBA

Mario Saint-Supéry

El base malagueño, ex del Unicaja, no pudo brillar en un partido en el que volvió a salir desde el banquillo y en el que España perdió 67-63 ante Italia. Mario aportó: 7 puntos, 1 rebote y 1 asistencia en 15.43 minutos en cancha, para una valoración total de 3.

España se jugará su pase a la siguiente fase en el último partido contra Grecia, el jueves, desde las 20.30 horas. Eso sí, en el caso de que Georgia gane a Bosnia, el mismo jueves a las 14 horas, España tendrá su clasificación asegurada, aunque pierda contra la selección helena.