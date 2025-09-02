Eurobasket
Doble derrota para Balcerowski y para Mario Saint-Supéry en el Eurobasket
Polonia y España pierden contra Francia e Italia, respectivamente, y los de Scariolo se complican su futuro en la competición
La cuarta jornada del Eurobasket en los grupos C y D trajo este martes sendas derrotas para el cajista Olek Balcerowski, con Polonia, y para el malagueño Mario Saint-Supéry, con la selección española. El traspié de los polacos no es especialmente doloroso porque tienen su pase asegurado a octavos de final, pero el de la España de Scariolo sí que complica el futuro de La Familia en la competición.
Balcerowski
Por lo que se refiere al único jugador del Unicaja presente en la cita europea, Olek Balcerowski volvió a tener problemas de faltas en un partido equilibrado, que se llevó finalmente Francia por 83-76. Los números del pívot cajista fueron: 8 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, para un total de 12 de valoración, en 25:01 en pista.
Polonia terminará esta fase de grupos jugando el jueves contra Bélgica, a partir de las 20.30 horas.
Mario Saint-Supéry
El base malagueño, ex del Unicaja, no pudo brillar en un partido en el que volvió a salir desde el banquillo y en el que España perdió 67-63 ante Italia. Mario aportó: 7 puntos, 1 rebote y 1 asistencia en 15.43 minutos en cancha, para una valoración total de 3.
España se jugará su pase a la siguiente fase en el último partido contra Grecia, el jueves, desde las 20.30 horas. Eso sí, en el caso de que Georgia gane a Bosnia, el mismo jueves a las 14 horas, España tendrá su clasificación asegurada, aunque pierda contra la selección helena.
- Declarados dos incendios este lunes en Málaga: en el Monte Coronado y en Benalmádena
- Málaga comienza septiembre diciendo adiós al calor: así cambiará el tiempo
- Unai Vencedor, la gran desilusión del mercado; aparece Darko Brasanac
- El ‘distrito 12’ de Málaga: 9.000 viviendas y casi 100.000 coches en hora punta
- El mercado de agentes libres le da una última oportunidad al Málaga CF
- Feria de San Miguel de Torremolinos: programa y novedades
- Este es el plato típico de Málaga que casi nadie conoce y se está perdiendo: 'Lo hacían nuestros abuelos
- Plaza Mayor se convierte en un escenario apocalíptico con la llegada de la 'Survival Zombie' a Málaga