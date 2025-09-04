Amistoso
Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Alba Berlín, primer partido del Trofeo Costa del Sol 2025
Los de Ibon Navarro disputan su primer partido de pretemporada en la provincia ante el histórico equipo alemán
El Unicaja disputa este fin de semana el Trofeo Costa del Sol, en el que tendrá como rivales al Alba de Berlín alemán y al Real Madrid. Tras ganar el domingo pasado al Melilla Baloncesto, los de Ibon Navarro tienen dos tests de pretemporada más para equilibrar cómo va el trabajo de preparación de cara a la inminente temporada 2025/2026.
Horario del Unicaja-Alba Berlín
El partido contra los alemanes, el primero del torneo, se jugará este viernes 5 de septiembre, a partir de las 20 horas en el pabellón Paco Aguilar de Vélez-Málaga, que estrenará nuevo parqué para esta ocasión.
¿Dónde se podrá ver por TV?
El encuentro de los de Ibon Navarro contra el equipo germano se verá en directo a través de las cámaras de 101 Televisión. Una vez concluya el partido, la web de La Opinión de Málaga dará cuenta de todo lo ocurrido durante el choque.
- Abre en Málaga la primera cafetería de España donde todo es sin azúcar
- Así es el conocido chiringuito de Málaga que se ha convertido en el favorito de los famosos: allí acuden desde la reina Sofía a C. Tangana
- Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear 'sin turistas', según las expertos en viajes: 'Conservan toda su esencia
- The Champions Burger', el festival de las hamburguesas regresa a Málaga
- Málaga arrebata su única estrella Michelin a la provincia de Granada
- Sabor a Málaga impulsa la Fiesta del Boquerón Victoriano de Rincón de la Victoria con una feria de productos
- El Ayuntamiento de Málaga investigará la aparición de las aves muertas en el Parque de Huelin
- El mercado de agentes libres le da una última oportunidad al Málaga CF