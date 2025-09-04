Eurobasket 2025
Olek Balcerowski sigue adelante en el Eurobasket y Mario Saint-Supéry queda eliminado
Derrotas con distinto sabor de Polonia y España en la última jornada de la fase de grupos, ya que los polacos se clasifican para octavos, pero los de Sergio Scariolo quedan eliminados
La última jornada del Eurobasket en los grupos C y D trajo este jueves sendas derrotas para el cajista Olek Balcerowski, con Polonia, y para el malagueño Mario Saint-Supéry, con la selección española. La de Polonia no supone ningún traspié para ellos ya que pasan a octavos de final como segundos de grupo, pero la de La Familia supone la eliminación de España, tras solo dos victorias en cinco partidos.
Balcerowski
Por lo que se refiere al único jugador del Unicaja presente en la cita europea, Olek Balcerowski no pudo evitar la derrota de su selección (69-70) ante la débil Bélgica, ya eliminada. Los números del pívot cajista fueron: 10 puntos, 5 rebotes y 11 de valoración, en 16.07 minutos en pista.
Polonia jugará el domingo, ya en la sede única de Riga, su partido de octavos de final contra Bosnia Herzegovina, un rival que puede ser asequible para que el equipo de Balcerowski siga adelante en la competición.
Mario Saint-Supéry
El base formado en la cantera cajista, que la próxima temporada jugará en la Universidad de Gonzaga, jugó un gran partido contra Grecia, pero no le valió para que España venciera a los helenos y eso posibilitara la clasificación de España para la siguiente fase. Mario aportó en el 86-90 final: 13 puntos, 1 rebote y 2 asistencias, para 13 de valoración en 17.22 minutos en cancha. Muy buena imagen del "principito", que se queda, eso sí, fuera de la competición por la eliminación de España.
