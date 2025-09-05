El Alba Berlín, primera piedra para el Unicaja en el XIV Torneo Costa del Sol

El Unicaja prosigue con su trabajo de pretemporada y afronta este fin de semana el Torneo XIV Costa del Sol, un clásico del verano baloncestístico nacional. Los verdes abren esta edición de 2025 en el Pabellón Paco Aguilar de Vélez-Málaga midiendo fuerzas contra un histórico del baloncesto europeo, el Alba Berlín (20:00 horas, 101TV), que esta temporada será rival también de los verdes en la Basketball Champions League, después de que los germanos hayan decidido abandonar la Euroliga para alistarse en el baloncesto FIBA.

El Alba es un clásico del baloncesto europeo y uno de los dos clubes más importante de Alemania. En su palmarés cuenta con 11 Bundesligas, 11 Copas de Alemania, 4 Supercopas de Alemania y 1 Copa Korac. Es verdad que no vive el mejor momento deportivo de su historia, pero no se puede negar que es un enemigo de mucho caché para el nuevo proyecto verde y morado 2025/2026.

El Unicaja, durante el entrenamiento de este jueves en el Martín Carpena. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Segundo amistoso del verano

Será el segundo encuentro de pretemporada del Unicaja tras el II Memorial Javier Imbroda de Melilla el pasado domingo, que acabó con victoria 59 a 77 frente al Melilla Baloncesto. Una cita, la de este viernes, contra un rival mucho más exigente y que será una buena piedra de toque para saber cómo está el equipo a menos de dos semanas de arrancar la temporada de manera oficial, con la disputa de la Copa Intercontinental FIBA de Singapur.

El pabellón se llenará hasta la bandera para ver en directo a un Unicaja en el que la gran duda es saber si jugará o no el dominicano Chris Duarte, que está convaleciente de una lesión en la espalda. Es el único de los nuevos que todavía no ha debutado, toda vez que Xavier Castañeda, James Webb III y Emir Sulejmanovic ya se estrenaron el pasado domingo en Melilla.

Ibon Navarro, recuperado ya del Covid, da instrucciones a sus jugadores. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Un nuevo Alba Berlín

El Alba Berlín, que tiene un marcado sello español que imprimen desde el banquillo el técnico Pedro Calles e Himar Ojeda desde la dirección deportiva, presenta en esta temporada una plantilla con muchas caras nuevas respecto a la de la temporada pasada. Tiene hasta siete incorporaciones: los bases Rejean ‘Boggie’ Ellis (estadounidense, procedente de los Indiana Mad Ants de la NBA G League) y Jack Kayil (alemán, procedente del Mega BG serbio); el escolta estadounidense con pasaporte alemán Sam Griesel (ex del Telekom Basket Bonn); el alero estadounidense Moses Wood, ex Valley Suns de la NBA G League; el ala-pívot de las Islas Vírgenes J’Wan Roberts (ex de la Universidad de Houston, en la NCAA); y los pívots Martynas Echodas (lituano, ex del Manisa turco) y Norris Agbakoko (alemán, procedente del Oldenburg).

Djedovic penetra, ante la defensa de Tillie. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

De los jugadores que continúan de la pasada temporada vendrán al Torneo Costa del Sol el base Bennet Hundt, los escoltas Malte Delow y Jonas Mattisseck, el alero Anton Nufer; el ala-pívot estadounidense Justin Bean y el también interior alemán Nevio Bennefeld. Hay que mencionar que el islandés Martin Hermansson se encuentra disputando el Eurobasket.

El lleno está asegurado en Vélez-Málaga para ver, por primera vez en la provincia de Málaga, el nuevo proyecto del Unicaja 2025/2026.