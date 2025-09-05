El Unicaja abre el Torneo Costa del Sol con una victoria muy reconocible (92-76)

El Unicaja tiró de una versión muy reconocible para anotarse el primer triunfo del Torneo Costa del Sol ante el Alba Berlín (92-76). El rival plantó cara durante 20 minutos, pero el equipo cajista subió las marchas, empezó a construir en defensa y a ser imparable al contraataque. Tres facetas que recuerdan al equipo de las últimas temporadas y que hicieron disfrutar a toda la afición presente en el Polideportivo Paco Aguilar. Quedó la nota negativa de la lesión de Dani Carrasco.

El cuadro cajista se presentó con las bajas de Alberto Díaz, Chris Duarte, Xavier Castañeda -un proceso vírico- y el aún internacional Olek Balcerowski. Así que siguieron las pruebas por parte de Ibon Navarro. Muchos minutos de experimento con Emir Sulejmanovic como '4' y '5', además de James Webb III al '3' y al '4'. Hay cosas que aún hay que coger con pinzas, pero en cuanto se unen numerosos jugadores de la pasada temporada en la pista...

De menos a más

El Alba Berlín comenzó más activo de manos y más certero. Especialmente, desde el triple con Delow como punta de lanza. Los malagueños perdieron varios balones y permitieron la superioridad germana (5-12). Tyson Pérez empezó a hacer daño en la zona y Kalinoski y Tillie cogieron el testigo para anotar también desde el 6.75 (13-14). Roberts, uno de los estadounidenses que le han cambiado la cara a los de Pedro Calle en su paso a la BCL, aumentó la ventaja.

El Unicaja del segundo período fue algo más atípico con Dylan Addae-Wusu en la dirección y Dani Carrasco en el puesto de escolta. Ellis y el pívot Norris Agbakoko fueron los grandes dolores de cabeza. Lo tuvo que parar Ibon Navarro. La entrada de Perry le cambió la cara al equipo. El '5' rival seguía haciendo daño, pero los cajistas, con Kalinoski, Barreiro, Tyson Pérez y Sulejmanovic, el ataque fue completamente otro. Del 31-40 al 43-46. Más claridad ofensiva y mejor defensa.

Lesión de Dani Carrasco

El Polideportivo Paco Aguilar cogió cierto entusiasmo al son de Tyson Pérez y un gran Dani Carrasco. Sin embargo, poco tardó en hacerse el silencio cuando el canterano se echó al suelo a llorar por un mal gesto de la rodilla. Había una preocupación mucho mayor de fondo, pero había que seguir y el Unicaja dio continuidad a las sensaciones volando en contraataque. James Webb III siguió dejando pinceladas muy serias (74-64).

Las sensaciones no son positivas con la lesión de Dani Carrasco. / Álex Zea

Trujillo y Butajevas cogieron los mandos del equipo. El pívot dejó un triple y muy buenas sensaciones. La buena noticia que puede sacar Ibon Navarro es la evolución dentro del propio partido porque empezó una plantilla espesa y terminó siendo un encuentro muy cómodo, ágil. El Alba Berlín, en una reconstrucción abismal, acabó dando varios hacia atrás y los malagueños terminaron jugando casi a placer.

Descanso y al Carpena

El Alba Berlín jugará su segundo partido ante el Real Madrid este sábado, también a las 20.00 horas, en Torremolinos. El Unicaja tendrá jornada de descanso para enfrentarse el domingo, a las 18.00 horas, al equipo blanco. Entonces, ya sí, llegará el reencuentro entre el equipo y la 'marea verde'.

Ficha

UNICAJA: Perry (10), Djedovic (11), Webb III (17), Tyson Pérez (9), Kravish (6) -5 inicial- Kalinoski (8), Barreiro (6), Sulejmanovic (4), Trujillo (0), Tillie (11), Carrasco (4), Addae-Wusu (1) y Butajevas (5).

ALBA BERLÍN: Delow (7), Ellis (18), Mattiseck (0), Wood (6), Agbakoko (14) -5 inicial- Griesel (13), Kayil (6), Roberts (1), Nufer (1), Bennefeld (0), Hundt (0) y Bean (10).

PARCIALES: 15-22, 47-48 (descanso), 74-64 y 92-76 (final)

ÁRBITROS: Emilio Pérez Pizarro, Alberto Sánchez Sixto y Joaquín García.

PABELLÓN: Polideportivo Paco Aguilar de Vélez-Málaga. Lleno.