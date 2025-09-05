Unicaja-Valencia Basket, semifinal de la Supercopa Endesa Málaga 2025

El Unicaja se enfrentará al Valencia Basket, el sábado 27 de septiembre, a las 18 horas, en la primera semifinal de la Supercopa Endesa Málaga 2025, que se disputará el último fin de semana del presente mes de septiembre, en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. El Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga acogió este viernes el sorteo de una cita en la que los verdes defienden el título logrado la temporada pasada en la edición de Murcia 2024.

Semifinal de alto voltaje

Se avecina, desde luego, una semifinal con mucho morbo. Y es que la diosa fortuna ha querido que el rival sea el Valencia Basket de Kameron Taylor y de Yankuba Sima, dos jugadores que cambiaron este verano Málaga por la capital del Turia, tras pagar ambos su cláusula de rescisión. Un rival muy poderoso, que se ha reforzado muy bien este verano y que será aspirante a todo lo que juegue este próximo curso.

Real Madrid-La Laguna Tenerife, la otra semifinal

La otra semifinal que ha salido del sorteo es la que enfrentará al Real Madrid contra La Laguna Tenerife, también el sábado 27, a partir de las 21 horas. Los blancos, en el que será el debut oficial en el banquillo merengue de Sergio Scariolo, parten como favoritos en su duelo con los de Txus Vidorreta. Hay que recordar que en esta Supercopa Endesa 2025 es "baja" el Barça, que no había faltado a ninguna Supercopa desde el pasado año 2018, pero que por sus malos resultados del curso pasado se ha caído del cartel supercopero de esta cita de 2025.

Abonos y precios

El Martín Carpena estará, seguro, lleno a rebosar para la primera gran cita de la temporada del baloncesto español. De momento, todavía quedan entradas a la venta para ver la competición. La ACB ha dividido el Martín Carpena con los siguientes precios: Sillas Pista Lateral (400 euros), Sillas Pista Fondo (350€), Golden (160€), Silver (140€), Categoría 1 (120€), Categoría 2 (100€), Categoría 3 (85€), Categoría 4 (70€), Categoría 5 (55€) y Categoría (40€). Todos esos precios incluyen las dos semifinales durante el sábado, además de la gran final el domingo.