Lesionado
Se confirma la grave lesión del canterano del Unicaja, Dani Carrasco
El jugador de San Pedro se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido del torneo Costa del Sol contra el Alba Berlín
Estaba siendo uno de los nombres propios del partido. El desparpajo, la verticalidad y la energía del canterano Dani Carrasco le otorgó la confianza de Ibon Navarro en el choque de este viernes contra el Alba Berlín, el primero del Torneo Costa del Sol.
Sin Xavier Castañeda, baja por un proceso vírico, había más minutos para repartir en el perímetro y Carrasco los estaba disfrutando y aprovechando. Pero todo se torció en el tercer cuarto, cuando en un contraataque, un mal giro, llevó al jugador al suelo, agarrándose la rodilla y gritando de dolor. Inmediatamente, fue asistido por los fisios y los médicos del club, que en una primera exploración ya advirtieron que parecía una lesión seria, a la espera de las pruebas definitivas.
Larga recuperación
Este sábado, las malas noticias se han confirmado. Dani Carrasco sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Según confirmó el club en su comunicado de prensa a través de sus redes sociales "en los próximos días se decidirá la fecha de la cirugía".
La temporada 2025/2026, salvo milagro, está perdida para una de las joyas de la cantera verde y morada, que estaba previsto que fuera uno de los referentes del equipo U22, que debutará dentro de unas semanas en la Liga U, además de entrenarse con el primer equipo, siempre que fuera necesaria su presencia para ayudar en la dinámica del grupo.
