Unicaja-Real Madrid: Final del Torneo Costa del Sol

Más de 80 días después, el Unicaja vuelve este domingo a jugar en el Martín Carpena. Será contra el mismo rival con el que se despidió hace ahora casi tres meses de la temporada 2024/2025, el Real Madrid.

El nuevo proyecto cajista se presenta ante su afición en una final del Torneo Costa del Sol en la que sobran los alicientes, pero faltarán muchas caras que forman parte ya del pasado (glorioso) del club verde y morado.

Será raro, desde luego, no ver en la pista con el 11 a Tyson Carter, con el 1 a Dylan Osetkowski, con el 6 de Kameron Taylor, con el 77 Yankuba Sima y con el 3 a Melvin Ejim. Será muy, muy raro. Pero hay que comenzar a acostumbrarse y este domingo es el primer día de una nueva era. ¿Mejor? ¿Peor?... Sólo el tiempo lo dirá.

Nuevos fichajes

Sí que estarán este domingo en el Palacio los nuevos jugadores que han llegado este verano a Málaga dispuestos a ganarse también un hueco en el corazoncito de la «marea verde», como lo hicieron los que se han ido.

Emir Sulejmanovic, James Webb III y Xavier Castañeda, si es que se recupera de su proceso vírico, se estrenarán ante sus aficionados. Está por ver si también juega sus primeros minutos como cajista Chris Duarte, que está en el último tramo de recuperación de su lesión en la espalda y que es duda para este duelo contra el Real Madrid.

MLG (Vélez Málaga) 05-09-2025.-Partido del trofeo Costa del Sol, entre el Unicaja CB y el Alba Berlín. / Álex Zea

Sergio Scariolo, en Málaga

Si no hubiera suficientes alicientes con los propios del Unicaja 2025/2026, Sergio Scariolo, nuevo entrenador del Real Madrid, estará en el Carpena. El italiano, que dirigió al Unicaja durante 5 temporadas en las que consiguió la Copa del Rey 2005, la Liga ACB 2006 y la clasificación para la Final Four de la Euroliga 2007, ha viajado directamente desde Chipre a Málaga, tras la eliminación de España del Eurobasket, aunque casi seguro que no dirigirá a su equipo en el partido.

El equipo blanco ha llegado al torneo costasoleño con una plantilla en la que destacan jugadores del calibre de Facundo Campazzo, Sergio Llull, Andrés Feliz, Usman Garuba, Walter Tavares o Bruno Fernando. Además, contarán con dos de sus nuevas incorporaciones como son Chuma Okeke (interior estadounidense procedente de Cleveland Cavaliers de la NBA) e Izan Almansa, ala-pívot español que ya ha debutado con la selección absoluta y llega tras un curso en el Perth Wildcats australiano.

Completan la rotación el experimentado base Sergi García y varios jóvenes prometedores de la cantera blanca que sustituyen a Théo Maledon, David Kramer y Gabriele Procida, sus nuevas incorporaciones que disputan el Eurobasket, así como Alberto Abalde, Gabriel Deck y Mario Hezonja, también ausentes en la cita de pretemporada.

Ambiente de lujo

Como no podía ser de otra manera, el Palacio Martín Carpena vivirá un ambiente de gala en este estreno del nuevo proyecto cajista. Se rozará el lleno y en torno a 10.000 espectadores abarrotarán las gradas para ver de cerca a un Unicaja que encara ya la parte final de la pretemporada, ya que en menos de dos semanas estará disputando en Singapur la Copa Intercontinental FIBA, en la que defiende el título logrado hace ahora 12 meses en la edición de 2024.