Balcerowski "aplaza" su regreso a Málaga

El regreso de Olek Balcerowski a Málaga debe esperar. La selección de Polonia ganó este domingo 80-72 a Bosnia en los octavos de final del Eurobasket y avanza en la competición hasta los cuartos de final, eliminatoria que les enfrentará el próximo martes a Turquía, una de las grandes favoritas al título de este campeonato de Europa que arrancó en cuatro sedes distintas y que tiene su fase final en Letonia, con España ya eliminada.

Balcerowski sigue vivo en el Eurobasket. / FIBA

Partido equilibrado

Sufrió Polonia para superar a uno de los rivales de España en la primera fase. Bosnia fue por delante en el marcador casi todo el tiempo en los tres primeros cuartos, pero no aguantó el empujón final de una Polonia con más fondo de armario que el equipo balcánico.

Balcerowski aportó en la victoria de su selección 7 puntos y 5 rebotes, para un total de 9 de valoración, durante los 23.25 minutos que estuvo sobre el parqué. El pívot del Unicaja es un jugador fundamental para los esquemas de su selección y sin hacer grandes números, la verdad es que está cumpliendo con un muy buen trabajo.

Regreso a Málaga

Con esta victoria, Polonia sigue en la competición y Balcerowski retrasa unos días más su llegada a Málaga para incorporarse a la pretemporada del Unicaja. Tras esta victoria de Polonia en octavos se descarta casi totalmente la opción de que el polaco juegue el próximo sábado en Granada la Copa de Andalucía (sería muy precipitado, aunque pierda su selección el martes contra Turquía) por lo que es muy posible que Balcerowski debute con el equipo directamente en la Copa Intercontinental FIBA de Singapur, que arranca el jueves 18 de septiembre.

Alberto Miranda, en cuartos con Alemania

Alberto Miranda el otro cajista presente en este Eurobasket, también avanzó con su selección hasta los cuartos de final. El técnico ayudante de Ibon Navarro en el Unicaja lo es también de Álex Mumbrú en la selección de Alemania, que este sábado superó a Portugal para clasificarse para cuartos de final. Tras la eliminación sorprendente de Serbia en octavos, el equipo germano es el favorito número 1 para levantar el próximo domingo el título de campeón de Europa 2025.