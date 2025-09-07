Vestuario
Ibon Navarro. "He visto cosas positivas, el resultado es lo de menos"
El entrenador del Unicaja se mostró contento por el partido jugado por su equipo, a pesar de la derrota contra el Real Madrid, en la finalísima del Torneo Costa del Sol
Ibon Navarro sabe que la pretemporada es para trabajar, para evitar lesiones y para poco más. Por eso, la derrota contra el Real Madrid en la final del Torneo Costa del Sol, lejos de preocuparle, le vino bien para ver cosas positivas de su equipo.
“Creo que lo más positivo es que no hemos tenido ningún problema físico. Se nos ha ido un poco más de minutos Perry y Kalinoski, pero lo demás lo hemos controlado bastante bien. Ha habido muchos minutos positivos, con quintetos en circunstancias donde los jugadores han respondido muy bien. Y muchísimas cosas positivas, siendo el resultado lo de menos. Finalizamos una semana de muchísimo trabajo, buenas sensaciones, pero nos ha faltado un poco de punch, algo normal en pretemporada. Insisto, vamos bien. A ver si podemos recuperar a Castañeda, que Duarte se integre al 100%; esperar a Balcerowski... Continuamos. No hemos tenido más problemas físicos”.
Copa Andalucía, próxima cita
Ya solo queda el último amistoso de la pretemporada, el sábado que viene, contra el Coviran Granada, en la Copa Andalucía. Ibon espera tener ya el equipo más rodado, justo antes de encarar la Copa Intercontinental FIBA de Singapur.
“Si Dios quiere y estamos con Chris, Xavi y Alberto… Pues imagínate. Son tres jugadores en las posiciones de 1 y 2, significará que podremos hacer cosas que no hemos hecho hasta ahora, y también que lo pasaremos mal porque es la primera vez. Es normal que a la primera no salgan bien. Pero lo tenemos que hacer. Tenemos que pasar por ese periodo. Ahora lo importante es integrar a los jugadores que no están, que son importantes para nosotros, y eso supondrá un paso para atrás seguro. Hay cosas que tenemos que mejorar, algo que va ligada a la pérdida de centímetros sin Olek, como el rebote. Algo que nos ha costado un poco”, explicó.
Buena labor de los canteranos
También habló el entrenador cajista de los canteranos. “Manu ya contábamos con él como uno de los 14; creo que Butajevas ha hecho un gran trabajo en la pretemporada con nosotros y se merece que de vez en cuando pueda venir a ayudarnos, algo que será puntual porque tiene su equipo. Una pena lo de Dani Carrasco porque era un chaval que estaba haciendo una pretemporada fantástica con nosotros, mostrando mucho desparpajo, que incluso que con él nos planteamos que viniera más a menudo con nosotros. Desde aquí mandarle un abrazo muy fuerte. Espero que le llegue el apoyo, no solo de nosotros y el Madrid, sino de todo el Carpena. Son chicos que tienen que estar a caballo entre los dos, pero malo será que nos hagan falta porque significará que tenemos lesiones. Pero puntualmente nos van a tener que ayudar”, finalizó.
