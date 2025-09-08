Balcerowski vs Ataman: Reencuentro con morbo en el Eurobasket

Olek Balcerowski vivirá este martes un día muy importante para él y para su selección en el Eurobasket 2025. Polonia se enfrenta a Turquía en cuartos de final. Un duelo en el que los otomanos parten como favoritos, pero en el que seguro que Polonia tiene también sus opciones para dar una sorpresa más en una competición en la que ya están eliminadas España, Serbia, Italia o Francia, por poner algunos ejemplos.

Morbo

El Polonia-Turquía tiene el morbo añadido para el pívot cajista de su reencuentro, por primera vez desde su salida del Panathinaikos y su consiguiente llegada al Unicaja, con Ergin Ataman, que compagina su cargo de seleccionador de Turquía con el de máximo responsable técnico del Panathinaikos.

Balcerowski fichó por el Pao hace dos veranos, procedente del Gran Canaria y siendo uno de los jóvenes más prometedores del baloncesto europeo, pero no tuvo continuidad en el equipo del trébol por la nula confianza que Ataman le otorgó, dejándole muchos partidos sin jugar un solo minuto y otras muchas veces sin ser ni siquiera convocado.

Llegada al Unicaja

El fichaje de Balcerowski por el Unicaja hace ahora 12 meses también estuvo muy marcado por la figura del entrenador turco. En vista de su poco protagonismo, Ataman le abrió la puerta de salida. El jugador y el Unicaja llegaron a un principio de acuerdo para su fichaje, pero llegado el día que marcaba su contrato con el Panathinaikos para romper su vinculación con los griegos, el actual seleccionador turco dio marcha atrás, al no encontrar en el mercado ningún jugador para ocupar esa plaza. Ataman prefirió retenerlo en su plantilla, consciente de que no iba a tener minutos, antes que dejarle fichar por el Unicaja.

Aleksander Balcerowski fichó por el Unicaja desde el Panathinaikos de Ergin Ataman. / La Opinión

Pretemporada de ida y vuelta

Balcerowski se incorporó entonces a la pretemporada del Panathinaikos, aunque el Unicaja siguió pendiente de su situación al ver que el equipo de Atenas rastreaba el mercado en busca de otro pívot, lo que volvería a dejar a Balcerowski sin ficha en la plantilla del multicampeón heleno.

Ataman, en una negociación muy personal, logró entonces que su compatriota Omer Yurtseven aceptara el reto de jugar en el Panathinaikos. De manera inmediata, Balcerowski volvió a no interesarle a Ataman y entonces sí que el Unicaja hizo valer el preacuerdo de semanas antes con el pívot polaco, a pesar de que el Besiktas turco se metió por el medio a última hora e hizo tambalear seriamente la operación.

Cuentas pendientes

Balcerowski tendrá hoy una gran oportunidad de demostrarle a Ataman que es un jugador de primer nivel y que el técnico otomano se equivocó con él no dándole confianza. Será la primera vez que se verán las caras, jugador y entrenador, en una pista de baloncesto, en los últimos 12 meses. Es verdad que la Turquía de Ataman es muy favorita para el choque que arrancará a las 16 horas, pero seguro que Balcerowski estará extra motivado para demostrarle a Ataman y a los dirigentes del Panathinaikos que se equivocaron con él.

El Unicaja, pendiente del Turquía-Polonia

En Málaga también se estará muy pendiente de este partido. El Unicaja espera a Balcerowski para que se incorpore a la pretemporada cajista una vez que Polonia quede eliminada. Hay que recordar que el próximo domingo, la expedición verde parte hacia Singapur para disputar la próxima semana la Copa FIBA Intercontinental. Habrá que ver si Balcerowski puede estar en ese avión o tiene que ir directamente a tierras singapurenses desde Letonia, si es que Polonia gana a Turquía este martes y se mete en la lucha por las medallas.