Olek Balcerowski pone rumbo a Málaga

Ibon Navarro ya puede 'respirar' porque Olek Balcerowski ha puesto fin este martes a su camino en el Eurobasket 2025. La selección de Polonia perdió en los cuartos de final por 91-77 ante Turquía, una de las grandes favoritas a estar entre los tres medallistas, y el pívot del Unicaja pondrá rumbo a Málaga a lo largo de esta semana para incorporarse a los últimos días de la pretemporada, justo antes de que el equipo se marche a Singapur.

El pívot cerró el torneo continental con 3 puntos (1/1 en tiros de 2 y 1/2 en tiros libres), 6 rebotes, 1 asistencia y 10 de valoración ante los otomanos en un partido que ya se antojaba muy difícil para él. Tuvo la difícil tarea de bailar con Alpere Sengun, gran candidato al MVP del torneo, y Adem Bona, con mucho más físico que el polaco, ambos jugadores de la NBA. Cierra así un Eurobasket en el que, sin brillar en exceso, ha sido una pieza importante otro verano más con Polonia.

Otra pretemporada a contracorriente

Balcerowski cerrará la operación llegada a Málaga. Es el último jugador que falta por incorporarse a la plantilla y lo hará sobre la bocina, en otra pretemporada a contracorriente. El pívot aterrizará a escasos días de que el Unicaja dispute contra el Covirán Granada este sábado la Copa Andalucía. Parece complicado que pueda tener algún minuto, pero también es cierto que necesita entrar cuanto antes en el engranaje para conocer a sus nuevos compañeros.

Le ha ocurrido en 2025 lo mismo que le sucedió en 2024, aunque con matices. El año pasado, aquel fichaje traumático se hizo oficial unos días antes de que el club de Los Guindos pusiese rumbo a Singapur con el primer título de la temporada. Entonces, venía de un año prácticamente sin jugar al baloncesto. Ahora, con el rodaje de la selección, vuelve a tener un período mínimo de adaptación porque este domingo partirá la expedición hacia su nuevo destino.

Olek Balcerowski llegará a los últimos días de pretemporada del Unicaja. / UNICAJAB/FOTOPRESS

Todo lo que entrene Balcerowski en Málaga y todo lo que pueda hacer en tierras asiáticas será la poquísima pretemporada que pueda acumular el polaco antes de iniciar el nuevo curso. Y no debía ser un verano cualquiera porque está llamado a dar un paso adelante, dando continuidad a las sensaciones del último play off de Liga Endesa, en su segunda temporada en Málaga.

Alberto Miranda, el último superviviente

A Ibon Navarro ya solo le queda un miembro del cuerpo técnico en el Eurobasket. Es Alberto Miranda, técnico ayudante de Álex Mumbrú en la selección de Alemania. Los germanos disputarán este miércoles los cuartos de final contra la Eslovenia de Luka Doncic. En caso de que Alemania consigue el último billete de las semifinales, Miranda se habrá perdido toda la pretemporada del Unicaja y tendrá que incorporarse por su cuenta a la Copa Intercontinental en Singapur, ya que jugará la final o la lucha por el bronce ese mismo domingo en el que los malagueños parten hacia tierras asiáticas.