La NBA, la FIBA, el Unicaja y el futuro...

El baloncesto europeo vive un proceso de incertidumbre en el que se vislumbran cambios en el futuro cercano, aunque todavía hay muchas sombras y pocas luces respecto hacia dónde camina el deporte de la canasta en el Viejo Continente. La Euroliga está a punto de arrancar una temporada especialmente ambiciosa, con 20 equipos, en una temporada cargada de retos y en la que se incorporan proyectos multimillonarios, como el de Dubai o el del mismo Valencia Basket. Aunque todas las miradas apuntan a la NBA y a su desembarco en Europa, que no tiene vuelta atrás y que va a suponer un antes y un después para el básket del Viejo Continente.

Posición FIBA

El Unicaja, vigente campeón de la BCL, quiere estar bien posicionado de cara a ese momento en el que la mejor liga del mundo ponga en marcha, junto a la FIBA, su competición. El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, habló este martes en el programa Zona Verde, de 101 Televisión, sobre las últimas novedades respecto a ese ilusionante proyecto que la NBA está preparando para Europa:

"Tangible no hay nada de última hora. El modelo es en dos años, eso sí lo sé. Va a estar muy basado en la línea televisiva del fútbol. La NBA lo que pretende es que no haya pérdidas económicas. La Euroliga no tiene sostén económico suficiente. Aún hay grandes clubes que no han firmado el contrato de renovación con la Euroliga. La NBA basa su proyecto en franquicias de grandes ciudades y que tengan el entorno del fútbol. Se reunieron con el Galatasaray hace un tiempo y la gente me decía que cómo puede ser con ellos, que no es un gran equipo como otros. Pero es que Estambul tiene 18-19 millones de habitantes y es un gran club, con una gran estructura. Nosotros nunca seremos una futura franquicia de esa NBA en Europa. Ellos buscan Londres, París, Estambul..."

Premio a los méritos deportivos

El gran objetivo en el que trabaja el Unicaja es encontrar hueco en ese proyecto de FIBA y NBA en lo que se refiere a los méritos deportivos. "Hay una idea de para que haya cuatro plazas otorgadas por méritos deportivos. Se trata de que si ganas la BCL o la Liga Endesa y te ganas el derecho de estar, estarás. En principio, la filosofía es que, una vez dentro, y esto también es muy importante, que tengas los mismos derechos financieros de los dueños. Dentro de la ruina económica que tiene la Euroliga, los dueños tienen todos los ingresos y los invitados pagan las comidas. Esa es la diferencia entre su competición y la que se quiere crear ahora. ¿Se va a producir? Creo que sí".

Unión del baloncesto

López Nieto confía en que una vez que la NBA certifique su llegada a Europa, el baloncesto se una y no haya más dispersión. "Lo que creo que podría ser un caos es si conviven las dos competiciones, Euroliga y NBA Europa, como ya pasó con la Supraliga. Convivir las dos es una ruina, cada una tendría una segunda competición. Me acuerdo del debate que había hace unos años si es mejor la BCL o la Eurocup. Eso ya no hay debate. Nosotros elegimos el modelo de la FIBA porque nos permitía tener mejor progresión deportiva. El problema del baloncesto actual, por ejemplo en la Eurocup, es que hay muchos partidos que no sirven para nada. Hay que racionalizar eso y en la BCL el sistema de competición es mejor", finalizó.