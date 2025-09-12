Previa
Ibon Navarro: "Daremos pasos hacia atrás en lo táctico, pero ya están todos los jugadores"
El técnico del Unicaja anunció que Alberto Díaz, Olek Balcerowski y Xavier Castañeda ya están en la dinámica del grupo, a la vez que se mostró aliviado porque la lesión de Nihad Djedovic "es mucho menos de lo que parecía"
Ibon Navarro habló este viernes, a través de los medios del Unicaja, antes de partir hacia Córdoba para disputar este sábado la Copa Andalucía contra el Covirán Granada. Será la última prueba de pretemporada antes de partir hacia Singapur con la Copa Intercontinental, pero trae noticias muy importantes: ya están todos los jugadores, a excepción del lesionado Nihad Djedovic, en la dinámica del equipo.
Últimos días de pretemporada
"Ya con Xavi metido en dinámica, con Olek con dos entrenamientos, Chris metido en dinámica, Alberto metido en dinámica... Dos pasos hacia atrás a nivel de crecer tácticamente, seguir afianzando las cosas, pero ya incorporando elementos nuevos. Resulta relativamente fácil porque Olek nos conoce, Alberto nos conoce y Xavi y Chris son jugadores que, aunque no han podido entrenar, sí que han visto al equipo trabajar, con lo cual nada es totalmente nuevo. Cometeremos en algunos momentos errores de temporada de los primeros partidos, como es lógico, pero aspiramos a tener mejores sensaciones a nivel de ritmo, cometer menos errores con ciertos quintetos que ya estamos acostumbrados a jugar juntos. Es un partido exigente porque Covirán han hecho una buenísima plantilla, han cambiado de entrenador, han cambiado de estilo. Así que preparados para un partido que seguro nos trae muchas complicaciones y creo que nos va a servir para afrontar lo que viene la semana que viene".
Nuevo Granada
"Ramón es entrenador nuevo en la Liga, pero lo conocemos mucho porque además nos ha ayudado mucho cuando hemos necesitado información de jugadores que estaban en G-League. Así que casi es como un colaborador en las pretemporadas y le deseamos lo mejor, pero es un equipo muy nuevo, un baloncesto nuevo seguro en la Liga, seguro en Granada. Una plantilla muy compensada con jugadores y nombres muy conocidos, ya no en la Liga ACB, también en Europa. Creo que es una plantilla muy interesante, van a ser un equipo súper competitivo. Como siempre, a veces los comienzos marcan mucho las tendencias, las dinámicas, pero a priori creo que es un equipo que está muy bien armado y que va a dar mucha guerra".
Dylan Addae-Wusu
"Lo primero, gratitud, porque el chico ha venido aquí para intentar abrirse un camino en Europa, ayudándonos, y en lo que refiere a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Al principio parecía que con la vuelta de Alberto, con Chris aquí, que no parecía muy grave, la vuelta de Xavi, no iba a tener demasiado que ayudarnos, pero nunca sabes las pretemporadas. Alberto ha necesitado su tiempo, Chris ha necesitado su tiempo, Xavi con el Covid ha necesitado su tiempo y él nos ha ayudado con la dificultad que tiene a saberse las cosas en muchas posiciones para ayudarnos. Nos ha ayudado muchísimo, ha demostrado ser un jugador muy entrenable, ha demostrado capacidad para aprender muchas cosas en poco tiempo, en muchas posiciones, diferentes roles y luego es un jugador que tiene un físico y una energía que la pudimos ver el día del Madrid. Esos partidos que él ya ha podido estar más centrado en una posición, no en dos con la vuelta de Chris, ha dejado ver un poco lo que es. Un jugador con un físico diferencial que, cuando él se preocupa solamente de jugar y no de pensar, pone mucha energía en el campo y al que creo que también hemos ayudado. Se le han abierto oportunidades de mercado en Europa que creo que son súper interesantes para él. Le deseamos lo mejor y ojalá nos encontremos en el camino porque es un chico fantástico".
Alberto Díaz
"Bueno, Alberto bien, pero ya sabemos que tenemos que ir con un poquito de precaución con esa lesión que es delicada y porque además le acarrea que muchas veces tenga que compensar, no castigarla demasiado, haciendo sobreesfuerzos con otras partes de su cuerpo, que generalmente le generan otros problemas".
Nihad Djedovic
"Con Djedo contentos porque, siendo también una zona muy delicada en la que él ha trabajado mucho, ese trabajo que ha hecho en pretemporada, mejor dicho en verano, nos ha rentado mucho porque lo que tiene parece que es mucho menos de lo que parecía. Así que esperamos que nos pueda ayudar pronto".
Olek Balcerowski
"Olek ha venido con ritmo de competición, evidentemente, y ahora le toca a él responder a un reto. Ya no es uno de los tres pívots, es uno de los dos pívots. Eso es una responsabilidad para él, va a tener un protagonismo mayor y yo confío en que él va a ser capaz de dar ese paso para demostrar que es un jugador con un futuro brillante, ojalá que por mucho tiempo en un Unicaja con nosotros".
Intercontinental y Supercopa
"Bueno, lo que podemos aprender de cara a la Supercopa es que el descanso fue fundamental. Cuando fuimos a la Intercontinental, lo único que nos enfocamos fue en descansar muchísimo y llegar bien a nivel de jetlag, y a nivel de sensaciones físicas a Murcia porque el baloncesto ya lo teníamos. Bueno, eso es una cosa que tal vez no podamos repetir al 100% porque todo el baloncesto no lo tenemos y de cara a la Supercopa es un poco parecido. Nos centramos sobre todo en las semanas previas en coger mucho ritmo físico, pero el baloncesto lo teníamos y ahora no ha sido así. Vamos con un volumen táctico bajito para lo que estamos acostumbrados, pero sí que espero que muy asentado. A nivel de ritmo, no vamos como el año pasado. Creo que hemos encontrado un balance entre sumar volumen táctico e ir lo mejor posible, pero nos ha pasado que en algunos momentos íbamos como aviones y se notó. Así que nos ha servido la elección, pero no podemos replicar la situación porque el equipo es distinto y la situación en la que vamos es distinta".
