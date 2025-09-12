El Unicaja se despide de Dylan Addae-Wusu

El Unicaja se despidió este viernes de Dylan Addae-Wusu. El estadounidense, después de terminar su etapa universitaria, llegó de incógnito a Málaga para ayudar al equipo cajista durante las primeras semanas de la pretemporada y el club de Los Guindos dejará de contar con él tras recuperar en la dirección de juego tanto a Alberto Díaz como también a Xavier Castañeda.

Tres partidos de pretemporada

Con el '56' a la espalda, Addae-Wusu debutó con la camiseta verde y morada contra el Melilla en el II Memorial Javier Imbroda. También tuvo minutos en el estreno del Torneo Costa del Sol contra el Alba Berlín, pero el gran sabor de boca lo dejó ante el Real Madrid: 12 puntos, 1 rebote y 2 tapones bestiales sobre la bocina del primer cuarto a Izan Almansa y a Facundo Campazzo.

Antonio Jesús López Nieto ya afirmó que el Unicaja no iba a retener al estadounidense como pieza número 14. Así que este viernes, a las puertas de la última cita de pretemporada con la Copa Andalucía y el Covirán Granada como protagonistas, el club quiso tener un detalle con el jugador. El estadounidense recibió una gorra del equipo, así como la camiseta verde y morada con el número 56 y, ahora sí, su apellido en la espalda.

Agradecimiento de Ibon Navarro

"Lo primero, gratitud, porque el chico ha venido aquí para intentar abrirse un camino en Europa, ayudándonos, y en lo que refiere a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Al principio parecía que con la vuelta de Alberto, con Chris aquí, que no parecía muy grave, la vuelta de Xavi, no iba a tener demasiado que ayudarnos, pero nunca sabes las pretemporadas. Alberto ha necesitado su tiempo, Chris ha necesitado su tiempo, Xavi con el Covid ha necesitado su tiempo y él nos ha ayudado con la dificultad que tiene a saberse las cosas en muchas posiciones para ayudarnos. Nos ha ayudado muchísimo, ha demostrado ser un jugador muy entrenable, ha demostrado capacidad para aprender muchas cosas en poco tiempo, en muchas posiciones, diferentes roles y luego es un jugador que tiene un físico y una energía que la pudimos ver el día del Madrid. Esos partidos que él ya ha podido estar más centrado en una posición, no en dos con la vuelta de Chris, ha dejado ver un poco lo que es. Un jugador con un físico diferencial que, cuando él se preocupa solamente de jugar y no de pensar, pone mucha energía en el campo y al que creo que también hemos ayudado. Se le han abierto oportunidades de mercado en Europa que creo que son súper interesantes para él. Le deseamos lo mejor y ojalá nos encontremos en el camino porque es un chico fantástico", afirmó Ibon Navarro sobre el estadounidense.