Alberto Díaz: "Este grupo es ilusionante, pero empezamos de cero"

Alberto Díaz debutó este sábado, sobre la bocina, en la pretemporada del Unicaja con la victoria sobre el Covirán Granada en la Copa Andalucía. Se retiró de la selección española por una lesión, se quedó sin Eurobasket, regresó a Málaga y ya es uno más para Ibon Navarro. Vuelve con las pilas recargadas y con un mensaje a la afición: "Creo que este grupo va a dar muchas alegrías, tengo ganas ya de que empiece", reconoció ante los medios en Córdoba.

El capitán malagueño se estrenó en la pista y la gran noticia es que lo hizo sin mayores problemas: "Me he sentido bien. Bueno, la primera parte con un poco más de precaución, un poco más de miedo, pero creo que la segunda parte ya me he sentido muy bien. Me he sentido cómodo con los compañeros, sobre todo con los nuevos, que yo he tenido menos rodaje con ellos, así que estoy muy contento".

Alberto Díaz ya está recuperado de su lesión. / Unicajab/fotopress

Nuevo vestuario

Pese a que jugadores como él y Olek Balcerowski apenas hayan tenido unos minutos en la pista, no piensa que la falta de adaptación en el grupo sea un gran problema: "Hemos vivido algo inusual, que era mantener el bloque durante tres años y esto es lo que pasa, pero creo que los nuevos se están adaptando bien, se están integrando de una manera más que notoria. Este es el proceso que todo el mundo hemos vivido, así que creo que la adaptación va a ser menos longeva porque con el núcleo que ya tenemos es todo mucho más fácil".

Aunque la idea está muy clara dentro del vestuario: "Se empieza de cero". "Es cierto que el año pasado fue una temporada magnífica, pero empezamos de cero. Sabemos cuáles son nuestros objetivos, no podemos ahora mirar de dónde venimos. Creo que es un grupo nuevo, así que hay que mantenerlo y sí es verdad que se mantiene esa hambre y esa ambición, pero hay que ir paso a paso", añadió el base cajista.

Uno de los grandes nombres, por las expectativas y por lo que también ya está demostrando, es Chris Duarte. Recoge el testigo de la afición y habla del dominicano como "un jugador con muchísimo talento, es buenísimo", pero no se quiere olvidar del resto del grupo: "Es verdad que él viene de una situación a la que todo el mundo quiere llegar y que es un talento innato y brutal. Se esfuerza por ser líder y por ayudarnos, pero creo que no es Duarte, son todos los que ponen el listón muy arriba durante la semana".

Deberes en Singapur

Ahora llega el turno de la Copa Intercontinental: "Por fin, ya llega la hora de la verdad y creo que el equipo está muy ilusionado porque tiene ganas de luchar ya por un trofeo. Ya hemos pasado lo peor, que es la pretemporada. Dentro de lo que cabe, estamos todos sanos, así que eso es bueno y ya con el foco en la Copa Intercontinental".

Aunque hay ciertos deberes antes con la defensa, como reconoció Ibon Navarro tras la Copa Andalucía: "Hay muchas cosas que mejorar, es evidente, y tenemos un ritmo muy alto, pero es cierto que ahora mismo estamos encajando en la pretemporada muchos puntos y es algo que tenemos que mejorar, por supuesto, si queremos estar arriba y competir. Lo bueno es que lo sabemos y que hay margen de mejora".

La ilusión continúa

Pese a todo, el margen de Alberto Díaz acerca del equipo es claro: "Me gusta mucho, es ilusionante. Los compañeros son increíblemente buenos y buenas personas, así que creo que este grupo va a dar muchas alegrías, tengo ganas ya de que empiece".