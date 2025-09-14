Alberto Miranda se proclama campeón del Eurobasket con Alemania

Alberto Miranda, técnico ayudante del Unicaja, aterrizó este verano con Alemania gracias al fichaje de Álex Mumbrú y los éxitos son inmediatos. La selección germana se proclamó este domingo campeona del Eurobasket después de superar a Turquía por 83-88 en la final continental. Una medalla de oro que se suma en lo más alto al primer puesto conseguido en 2023 en el Mundial.

Eurobasket inmaculado

Se enfrentaron en la final las dos selecciones que mejor baloncesto han practicado y estuvo el partido a la altura de lo esperado. Turquía lideró casi todo el encuentro, aunque sin grandes distancias en el marcador. No obstante, cuando llegó el final, Alemania pareció haberse guardado algo más y lo puso sobre la pista con un claro protagonista: Dennis Schroder, quien acabó siendo el MVP del torneo. Daniel Theis devolvió la ventaja a su selección a 1:49 del final, respondió Shane Larkin y el base germano anotó seis puntos consecutivos para decidir el encuentro.

El Eurobasket de la selección germana ha sido de récord con diferencias apabullantes. Cayeron por el camino en la fase de grupos Montenegro (106-76), Suecia (105-83), Lituania (107-88), Gran Bretaña (120-57) y Finlandia (91-61). Tampoco rebajaron el nivel contra Portugal (85-58) octavos de final, Eslovenia en cuartos (99-91) y Finlandia en la semifinal (98-86). Turquía, con el 83-88, se une como última víctima.

No han dado muestras de debilidad, pero lo cierto es que no ha sido un torneo fácil para los germanos. Han tenido que sobreponerse al ingreso de Álex Mumbrú en el hospital por una infección. Volvió a entrenar contra la selección lusa, pero tuvo que ceder los mandos al técnico ayudante. Mientras tanto, el catalán se hace un hueco especial en el Eurobasket después de ganarle como jugador (España) y como entrenador (Alemania).

Un oro y a por más títulos

Alberto Miranda se proclama así campeón de Europa con la selección y puede convertirse muy pronto en el campeón del mundo por clubes por segunda vez consecutivo. El técnico ayudante de Ibon Navarro cerró este domingo su paso por el Eurobasket y ahora deberá coger un avión lo antes posible para unirse a la expedición cajista antes del debut del próximo jueves en la Copa Intercontinental de Singapur.