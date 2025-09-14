El Unicaja viaja hacia Singapur

El Unicaja ya está camino de aterrizar por segunda vez en su historia en tierras asiáticas. Allí le esperan Singapur y la Copa Intercontinental como vigente campeón de la Basketball Champions League. El equipo cajista estrenará allí, ahora de forma oficial, su renovación, las nuevas caras, lo que pueden aportar los fichajes cuando empieza a haber títulos en juego. Seguro que a Ibon Navarro le gustaría tener una semana más de pretemporada, pero llega la hora de la verdad.

La expedición cajista viaja con los 13 jugadores del primer equipo, además de Manu Trujillo. También estaba previsto que lo hiciese Dani Carrasco para alargar el plantel en los entrenamientos, pero una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda ha dejado al canterano fuera de las pistas durante muchos meses y sin su primera gran experiencia al lado de los 'mayores'.

Viaje de 17 horas

El equipo malagueño tiene por delante 17 horas de viaje y no solo uno, sino dos aviones. El primero salió desde Málaga alrededor de las 18.25 horas dirección a Estambul. Cuatro horas y 15 minutos después, el Unicaja tendrá un pequeño respiro en la capital turca con una escala de otras dos horas y media antes de sumar otras 11 horas de vuelo antes de aterrizar definitivamente en su destino final.

Está previsto que la plantilla, el cuerpo técnico y otros miembros del club pisen por primera vez suelo asiático este lunes a las 12.00 horas (horario español) -en Singapur son seis horas más-. Desde el aeropuerto se trasladarán hasta el Hotel Pan Pacific, donde ya se hospedaron en 2024 y que servirá otra vez de cuartel general para los seis equipos participantes en la Copa Intercontinental.

¿Con o sin Djedovic para jugar?

Así que Ibon Navarro solo contará con dos sesiones de entrenamiento antes de debutar. El Unicaja no pisará hasta el martes la pista del Singapore Sports Hub. Allí no solo jugará los tres primeros partidos oficiales de la temporada, sino que también será el centro de operaciones para trabajar y perfilar los últimos detalles. Será el lugar en el que se decida si Nihad Djedovic puede optar a la convocatoria o si es un descarte seguro por la lesión.

El Unicaja debutará este jueves contra el Al Ahli SC de Libia a las 14.00 horas. El viernes, en el mismo horario, comparecerá de nuevo en el Singapore Sports Hub contra los japoneses del Utsunomiya Brex. Según sean los resultados de ambos partidos, el Unicaja terminará el domingo su paso por Singapur disputando la gran final, la lucha por el tercer y cuarto puesto o por la quinta y sexta plaza.

Inicio oficial de la temporada

Así que, oficialmente, ya está todo en marcha para que comience la temporada. En Singapur intentará revalidar el trono continental que ya consiguió en 2024 y que ahora, con un proyecto dando sus primeros pasos, se cruza en el camino del club de Los Guindos para buscar las primeras alegrías del curso 2025/26.