Así es el Hotel Pan Pacific, la lujosa 'casa' del Unicaja en Singapur

La Copa Intercontinental FIBA 2025 ya espera al Unicaja. La expedición cajista partió este domingo por la tarde desde Málaga y a mediodía del lunes, si los enlaces aéreos no fallan, está previsto que aterrice en Singapur para competir, a partir del jueves, en la cita intercontinental del baloncesto, en la que el equipo verde y morado defiende el título logrado hace ahora 12 meses.

El Unicaja ganó la Copa Intercontinental 2024 / FIBA

Mismo cuartel general que en 2024

La FIBA ha elegido, por segundo año consecutivo, el lujosísimo Hotel Pan Pacific como centro de operaciones para los seis equipos que pelearán por el trofeo internacional del 18 al 21 de septiembre. Un hotel de 5 estrellas en el que no les faltará de nada al Unicaja, Alahli SC (Libia), Utsunomiya Brex (Japón), Flamengo (Brasil), Illawarra Hawks (Australia) y NBA G League United (EEUU).

Alrededor de 800 habitaciones componen el Hotel Pan Pacific. / La Opinión

Hotel cinco estrellas

Situado en el centro neurálgico, financiero y de negocios de esta ciudad-estado asiática, se trata de un complejo hotelero que representa a la perfección lo que es el lujo en Singapur. Cuenta con 38 plantas en las que se distribuyen alrededor de 800 habitaciones. La suite premier, por ejemplo, tiene 62 metros cuadrados. Además, una inmensa piscina al aire libre, una zona dedicada a un centro de bienestar, gimnasio, almohadas a la carta y un total de siete restaurantes, entre otros muchos detalles para disfrutar del tiempo libre que deje la competición.

El Pan Pacific abrió sus puertas el 21 de noviembre de 1986, enfocado especialmente en dar acogida a los extranjeros que llegaran a Singapur. Desde entonces, millones de personas han pasado por el hotel de primerísima clase que ha sufrido algunas renovaciones. En 2007 se modernizaron las habitaciones, mientras que en 2012 llegó la actualización más completa para adaptar el complejo a las nuevas necesidades.

Piscina exterior del Hotel Pan Pacific. / La Opinión

No obstante, uno de los detalles más impresionantes es la piscina exterior. Fue el último proceso de modernización llevado a cabo en 2016 que le permitió dar un paso más allá y tener varias fuentes de agua, espacios privatizados para el descanso persona, zonas de vegetación, una piscina para los más pequeños, así como un bar.

Reconocimiento internacional

Para los amantes de la Fórmula 1, por ejemplo, es uno de esos grandes edificios por los que se asoma el circuito urbano en el Gran Premio de Singapur, una cita clave cada temporada en el Mundial de F1. En su interior, por ejemplo, se celebran grandes reuniones internacionales, entregas de premios multitudinarias... un auténtico espectáculo.

Una de las grandes ventajas que tiene este hotel en lo que se refiere a la disputa de la Copa Intercontinental es que está a solo 10 minutos por carretera del Singapore Sports Hub, escenario en el que se celebrará la Copa Intercontinental. En definitiva, una gran instalación en la que el Unicaja vivirá durante los próximos días y en la que tratará de prepararse para levantar el próximo domingo un nuevo trofeo: la Copa Intercontinental FIBA 2025.