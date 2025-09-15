El Unicaja ya está en Singapur. Tras casi 18 largas horas de vuelo, con una escala en Estambul, el equipo malagueño ya se encuentra en la que será su casa hasta el próximo domingo, cuando espera revalidar el título intercontinental, logrado hace ahora 12 meses, también en esta moderna y espectacular ciudad-estado asiática.

Seis horas de diferencia con Málaga

Alrededor de las 12.00 horas en Málaga (18.00 horas en el país asiático) de este lunes, la expedición cajista aterrizó en el aeropuerto singapurense. Un viaje hasta la otra punta del mundo, repartido en dos vuelos Málaga-Estambul y Estambul-Singapur, y en la que la prioridad a partir de ahora es descansar y adaptarse al nuevo horario de la capital singapuriense, con un huso horario seis horas más que en España.

Tras terminar el lunes ya alojados en el Hotel Pan Pacific, el cuartel general que la FIBA ha dispuesto para los seis equipos participantes en esta Copa Intercontinental 2025, situado en el distrito financiero y de negocios, será este martes (madrugada en España) cuando el Unicaja pise por primera vez la pista del Singapore Sports Hub, cancha en la que se jugará a partir del jueves la competición intercontinental y que la mayor parte de la expedición verde y morada conoce de la experiencia del curso pasado. Solo los cuatro fichajes de este verano, Castañeda, Duarte, Sulejmanovic y Webb III, además del canterano Manu Trujillo, se estrenarán en Singapur en este arranque oficial de la temporada 2025/2026.

El Unicaja, en Singapur para la Copa Intercontinental. / UnicajaB/Fotopress

Entrenamientos

Tanto martes como miércoles serán días muy importantes para el cuerpo técnico, al que se incorporará Alberto Miranda, tras ganar con Alemania el Eurobasket. Solo serán dos días, pero muy intensos para terminar de preparar el asalto a la Intercontinental. En la expedición han viajado 14 jugadores, por lo que habrá que realizar dos descartes para cada partido. Nihad Djedovic es la única duda por las molestias que atraviesa en su sóleo, por eso ha completado el canterano Trujillo la expedición de los 13 profesionales de la plantilla cajista para este curso 25/26.

Horarios

A partir del jueves llegará el momento de la verdad. El Unicaja debutará ese 18 de septiembre, a partir de las 14 horas (horario peninsular) contra el Alahli SC de Libia. Al día siguiente, viernes 19, los verdes disputarán su segundo partido del grupo ante el Utsunomiya Brex de Japón, a la misma hora (14.00).

El horario del domingo irá en función de los resultados de esos dos partidos de la primera fase. Si los de Ibon Navarro, como se espera, acaban primeros de su grupo jugarán por el título intercontinental, el domingo 21, a partir de las 13 horas. Si no, deberán conformarse por disputar la lucha por el tercer y cuarto o quinto y sexto puesto. El objetivo mínimo debe ser estar en la finalísima. Y una vez ahí, buscar revalidar el título. Ojalá.