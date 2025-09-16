Copa Intercontinental FIBA 2025: Fechas, horarios y sistema de competición

El inicio de la Copa Intercontinental 2025 está ya en su cuenta atrás definitiva. El Unicaja ya está en Singapur, desde este lunes, para defender el título conseguido el año pasado. El próximo jueves arranca la competición. Por delante, tres partidos para lograr repetir éxito intercontinental.

Grupos

El Unicaja está encuadrado en el Grupo A de la competición, con el Al Ahli de Libia y el Utsonomiya Brex de Japón. En el Grupo B, bastante más duro, estarán el Flamengo de Brasil, el Illawarra Hawks de Australia y el combinado de la NBA G League United estadounidense.

Rivales y horarios

El equipo de Ibon Navarro abrirá la competición el jueves 18 contra el equipo de Trípoli a partir de las 14.00 (hora española). Al día siguiente, viernes, los cajistas volverán a jugar, esta vez ante el Utsonomiya japonés, también a las 14 horas. El sábado 20 jugarán los otros dos equipos para cerrar la liguilla triangular. Para el domingo quedan los partidos definitivos en la pelea por el primer, tercer y quinto puesto. Los horarios serán 7.00, 10.00 y 13 horas, respectivamente.

Dos descartes

La expedición verde la componen los 13 jugadores del primer equipo, además del canterano Manu Trujillo, que ha viajado a Singapur por las molestias físicas de Nihad Djedovic, que le hacen ser duda para esta Copa Intercontinental. De esta manera, Ibon Navarro está obligado a hacer dos descartes para cada partido. Uno saldrá de la pareja Djedovic-Trujillo, mientras que el otro debe ser un extranjero ya que es obligatorio en esta competición que haya seis cupos en las convocatorias de 12 jugadores. Como quiera que la plantilla verde y morada tiene 7 extranjeros este curso 2025/2026, Perry, Castañeda, Kalinoski, Duarte, Webb III, Tillie y Kravish, será uno de ellos el que se quede sin vestir en cada partido.

López Nieto

El presidente de Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, aseguró semanas atrás que para el Unicaja jugar esta competición es un lujo: "Para nuestro club, es un honor y un motivo de orgullo participar en la Copa Intercontinental FIBA. Gracias a esta competición, jugamos contra todos los equipos campeones del universo FIBA y llevamos el nombre de nuestra ciudad, nuestra región y nuestros patrocinadores por todo el mundo. La experiencia en Singapur el año pasado fue extraordinaria, y queremos repetirla", dijo.