Este es el histórico récord que quiere el Unicaja igualar en la Copa Intercontinental 2025

La Copa Intercontinental de baloncesto arranca este jueves en Singapur. Será la edición 35 de una competición que ha tenido idas y venidas, diferentes formatos, campeones de todo tipo y hasta diversas denominaciones. Al principio fue Copa Intercontinental de Clubes FIBA, después Mundial de Clubes, luego Copa Intercontinental de Clubes FIBA-EUROLIGA hasta que ahora ha vuelto a su primer nombre.

Tras la estela del Real Madrid

En esta cita de 2025, el Unicaja defiende el cetro logrado el año pasado. Por delante, el equipo de Los Guindos tiene un reto que la historia desvela como "casi" imposible: repetir título dos años consecutivos. Y es que desde el siglo pasado, concretamente desde finales de los 70, ningún equipo ha logrado ganar la Intercontinental dos años seguidos. En aquella ocasión fue el Real Madrid, el club que se impuso de forma consecutiva hasta en tres ediciones consecutivas, las de Madrid 1976, Buenos Aires 1977 y Madrid 1978.

Campeones ilustres

Desde entonces, hay un listado de campeones ilustres, pero que nunca pudieron revalidar el título. Buenos ejemplos de ese palmarés glamuroso lo forman el Maccabi de Tel Aviv (Sarajevo 1980), FC Barcelona (Barcelona 1985), Zalgiris (Buenos Aires 1986), Panathinaikos (ida y vuelta en Rosario, Argentina, y Atenas 1996), Olympiacos (São Paulo 2013), Flamengo (Río de Janeiro 2014), Guaros de Lara (Fráncfort 2016) o el AEK Atenas (Río de Janeiro 2019), por poner solo algunos ejemplos.

A pesar del dominio español en esta competición durante la última década, ningún equipo ACB pudo tampoco repetir victoria. El Tenerife la ganó en 2017, 2020 y 2023, mientras que el San Pablo Burgos se apuntó la de 2021. El último ha sido el Unicaja 2024.

Historia de la Copa Intercontinental

En enero de 1966 se disputó lo que fue la primera final de esta competición, con motivo de la inauguración del pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. La primera final fue entre el Pallacanestro Varese y el Corinthians brasileño, luego de que vencieran al Real Madrid y a los Chicago Jamaco Saints de Estados Unidos.

Durante quince años se jugó en formato liga con distintos clubes. En 1981 se cambió la forma de disputa y se dio una final única entre el Real Madrid y el Sirio de Brasil. El club blanco ganó ese partido 109-83 y se convirtió en campeón por cuarta vez, tras ese tricampeonato anterior entre el 1976 y 1978.

Sabonis y Petrovic

La edición de 1986 quedará para la historia de esta competición, con el triunfo del Zalgiris Kaunas de Arvydas Sabonis por 84-78 ante el Ferrocarril Oeste argentino. Ese torneo, jugado entre Buenos Aires y Córdoba, contó también con la presencia de la Cibona Zagreb de Drazen Petrovic, que perdió en semifinales. Fue la única vez en la historia que Latinoamérica disfrutó de los dos mejores jugadores del mundo del momento, en el mismo campeonato.

Tras una larga etapa sin celebrarse la Copa Intercontinental, la vuelta esperada fue en 2013 gracias al acuerdo logrado entre FIBA y la Euroliga, que por ese entonces mantenían una excelente relación, que explotó solo 4 años después. En ese 2013 comenzó una nueva etapa, donde se reeditaron esos duelos para enfrentar al campeón de la Liga de las Américas con el de la Euroliga. De 2013 a 2015 se jugó a dos partidos, con definición por diferencia de puntos, en caso de ganar un juego cada uno. Olympiacos, Flamengo y Real Madrid ganaron este torneo.

Ruptura FIBA-Euroliga

En 2015 se dinamitó la relación FIBA-Euroliga y entonces el representante europeo pasó a ser el campeón de la BCL (en ese entonces, con otro nombre). En 2019 y 2020, además de los campeones que suelen jugarla, se invitó a dos equipos para que intentar llevarla a un formato similar al de la Intercontinental de fútbol. En 2021 volvió a ser una Intercontinental a partido único. Se jugó por primera vez en Buenos Aires después de 35 años, pero sin público, por culpa de la pandemia. Allí llegó Quimsa como ganador de la BCLA ante Iberostar Tenerife, que se llevó el título intercontinental.

Formato actual

Desde 2022 hasta la actualidad volvió a jugarse con formato de 6 equipos, sumando a los campeones de África, América, y Asia. Además, se sumó un equipo de la G-League y el campeón de la NBL australiana.

Este jueves arranca en Singapur la edición de 2025. Una cita en la que el Unicaja buscará hacer algo que nadie ha podido desde hace casi 50 años. Si el Unicaja repite título en Singapur hará historia. Los verdes parten como favoritos. ¿Serán capaces de revalidar el título?