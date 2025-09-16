Copa Intercontinental
Balcerowski: "El equipo está motivado para ganar otra copa aquí"
El Unicaja completó este martes su primer entrenamiento en Singapur, donde a partir del jueves defenderá su título intercontinental
El Unicaja ya está Singapur y este martes completó su primer entrenamiento previo a la Copa Intercontinental de la FIBA que intentará revalidar a partir del jueves. Tras un viaje largo y cansados por el jet lag, los de Ibon Navarro ya se están adaptando a las condiciones y, según palabras de Olek Balcerowski, están "muy motivados y preparados para competir".
"El equipo está un poco cansado por el cambio de hora y el viaje, pero nos hemos adaptado muy bien. Nos toca adaptarnos mejor. Primer entreno, el equipo está motivado por ganar otra copa aquí. Conocemos todo, nos sentimos cómodos. A por la copa", dijo el pívot polaco. "El hotel es el mismo. El viaje ha sido igual, solo hay diferentes equipos. El resto es igual. Mismas condiciones, mismo pabellón", añadió.
El Unicaja ya trabaja con el equipo al completo, a menos de 48 del estreno en la competición. "Estamos todos. Volví tarde del Eurobasket, ya estamos todos. El equipo se ve con buena dinámica. Los nuevos son buenos chicos, nos llevamos muy bien. Estamos muy motivados y preparados para competir", concluyó Balcerowski.
