El reto del Unicaja en la Copa Intercontinental FIBA 2025: Ganar, ganar y ganar

Ganar tres partidos seguidos. El del jueves, contra el campeón de África, el del viernes, contra el campeón de Asia, y la finalísima del domingo, contra el mejor del otro grupo, que lo forman el campeón de FIBA América, el campeón de Oceanía y un equipo de la G-League de la NBA.

Ese es el reto que tiene por delante esta semana el Unicaja, campeón de Europa FIBA, para repetir este 2025 el título intercontinental en el Singapore Indoor Center. Un objetivo, por cierto, que nadie ha logrado firmar desde que el Real Madrid ganó esta competición de forma consecutiva en 1976, 1977 y 1978. Desde entonces, la Intercontinental la han ganado equipos del caché de Panathinaikos, Olympiacos, FC Barcelona, Zalgiris, Flamengo, Maccabi Tel Aviv... Muchos clubes de primer nivel, pero ninguno fue capaz de levantar el trofeo dos años de forma consecutiva, justo a lo que aspira el Unicaja este septiembre de 2025.

El Unicajaya prepara la Copa Intercontinental en Singapur. / Unicaja

Dos descartes

El equipo cajista llega a Singapur con la duda de Nihad Djedovic, con problemas en el sóleo. Habrá que esperar a estas próximas horas para saber si el exterior bosnio se puede vestir y es uno de los 12 elegidos por Ibon Navarro. El técnico deberá hacer un descarte obligatorio de sus 7 extranjeros. Solo caben seis en la convocatoria. ¿Castañeda? ¿Webb III? ¿Kravish?... Veremos quién es el primero que ve al equipo sentado en una esquina del banquillo en pantalón largo. Hay que recordar que en cada partido se puede cambiar el descarte, por lo que es probable que el técnico vasco vaya rotando y descanse cada día un jugador distinto.

Ilusión

Después de ganar cuatro títulos la pasada temporada, la mejor en la historia del club cajista, la expedición verde y morada ha viajado hasta la otra punta del mundo con la ilusión de sumar un nuevo trofeo a las vitrinas de la entidad de Los Guindos. A priori, parece una buena oportunidad para un Unicaja que es el rival a batir en esta cita singapurense.

Campeón de África

El Al Ahli de Libia es el desconocido rival que el Unicaja tendrá en frente este jueves (14 horas) en el debut oficial de la temporada. Un equipo con un par de jugadores norteamericanos y en el que la cara más conocida es la del ala-pívot puertorriqueño Ismael Romero, ex del Real Betis Baloncesto y que participó con su selección en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024. Sin mucha información sobre el resto del plantel, lo cierto es que parece un rival asequible para el vigente campeón de esta competición.

El Al Ahli es el vigente campeón de África. / FIBA

En busca de revalidar el título

Tras una pretemporada con demasiados problemas físicos, ahora llega la hora de la verdad. En Singapur no se puede fallar. Si el Unicaja quiere volver a ser campeón intercontinental está obligado a ganar este jueves a los africanos, el viernes (14 horas) habrá que superar al campeón de Asia, el Utsunomiya Brex de Japón, y el domingo tocará la finalísima (ojalá) contra el mejor equipo de la otra parte del cuadro. Se acabaron la pruebas. En Singapur, arranca oficialmente la temporada 2025/2026.