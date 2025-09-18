Estas son las estadísticas del Al Ahli-Unicaja

El Unicaja ganó este jueves al Al Ahli y se queda a solo dos triunfos más de convertirse el próximo domingo en campeón de la Copa Intercontinental 2025. Mal partido en líneas generales de ambos equipos, aunque el talento del Unicaja fue decisivo para que la victoria cayera del lado cajista.

MVP

El MVP del partido, con sus 16 créditos de valoración, fue Tyler Kalinoski, gracias a sus 12 puntos, 1 rebote y 2 asistencias. El exterior americano de pasaporte belga tuvo una tarjeta de tiro impoluta con 4 triples de otros tantos intentos.

Tyson Pérez y Webb III, otros destacados

El máximo anotador del equipo fue Tyson Pérez, con 16 puntos. El mejor +/- del partido lo firmó uno de los recién llegados, James Webb III, con un +17.