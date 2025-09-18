Estos son los descartes de Ibon Navarro para el Unicaja-Al Ahli de la Copa Intercontinental

Killian Tillie y Manu Trujillo son los jugadores que Ibon Navarro ha decidido dejar fuera de la primera convocatoria de la temporada 2025/2026. El jugador francés y el exterior canterano no se visten para el choque con el que el Unicaja comienza su andadura en la Copa Intercontinental FIBA 2025, frente al Al Ahli de Libia, campeón de la Basketball África League (BAL)

Decisión complicada

Hay que recordar que para esta competición es obligatorio contar con seis cupos entre los doce jugadores que participan en cada partido. El Unicaja ha viajado a tierras asiáticas con 14 jugadores, 7 cupos (Alberto Díaz, Djedovic, Barreiro, Tyson Pérez, Sulejmanovic, Olek Balcerowski y Manu Trujillo) y 7 extranjeros (Perry, Castañeda, Duarte, Kalinoski, Tillie, Webb III y Kravish). De esta manera, es obligatorio que se caiga un cupo y un extranjero en cada convocatoria.

Djedovic, recuperado

Finalmente, el exterior bosnio se ha recuperado de sus problemas en el sóleo y ha llegado a tiempo para que su entrenador pueda contar con él en este primer partido oficial de la temporada. Manu Trujillo, que ha viajado a Singapur para "cubrir" posibles problemas con cualquiera de los cupos, es el que se queda sin vestir de los "nacionales".

Ala-pívot

La otra decisión seguro que le ha costado más trabajo pensarla al cuerpo técnico ya que los 7 extranjeros del equipo están en buenas condiciones físicas para afrontar esta competición. Ibon Navarro ha apostado por prescindir de un "4" de su plantilla, ya que en esta posición hay hasta 5 jugadores que pueden desenvolverse como ala-pívots. El "nominado" por Ibon Navarro ha sido el francés Killian Tillie, que seguro tendrá oportunidad de jugar a lo largo de la competición ya que los descartes se hacen partido a partido, por lo que es casi seguro que el francés esté este viernes en el segundo duelo de la Intercontinental, frente al campeón de Asia.