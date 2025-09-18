Unicaja-Utsunomiya Brex: Ganar vale una final intercontinental

Sin tiempo para saborear la victoria y sin tiempo también para descansar, el Unicaja juega este viernes (14 horas) su segundo duelo de la fase de grupos de la Copa FIBA Intercontinental 2025 de Singapur. Tras imponerse al Al Ahli libio sin muchas florituras, el equipo de Ibon Navarro se enfrenta al Utsunomiya Brex japonés, vigente campeón de Asia y rival que infunde mucho más respeto que el equipo libio, contra el que los verdes arrancaron la competición en su primer día de la temporada 2025/2026.

Una "semifinal"

El partido es algo así como una semifinal. Y es que en caso de conseguir la victoria ante el cuadro nipón, los de Ibon Navarro se clasificarán de forma oficial y matemática para la gran final del domingo de esta cita intercontinental, por segunda temporada consecutiva. Ese es el objetivo y eso es lo que estará en juego en estos 40 minutos contra los asiáticos.

Rival en crecimiento

A pesar del desconocimiento habitual que hay con los equipos de otros continentes que juegan esta competición, el Utsunomiya Brex es un club que está en clara progresión, con tres ligas (2007, 2022 y 2025) y una BCL Asia en su haber en sus 18 años de historia. Como curiosidad, visten de amarillo en honor a los Indiana Pacers de la NBA, ya que la región de Tochigi, a la que pertenece Utsunomiya, está hermanada con el estado de Indiana en EEUU. Ahora, en su primera aparición en este torneo, en el que debutarán este viernes tras descansar la primera jornada, quieren competirle al vigente campeón y máximo aspirante al título.

Plantilla compensada

En la plantilla nipona que dirige el neozelandés Zico Coronel, destaca su estabilidad, ya que en las últimas tres temporadas presentan un equipo sin muchos cambios y bien nutrida de jugadores locales. A ellos se les suma el base DJ Newbill, MVP de la última liga japonesa y de la BCL Asia; y los ala-pívots Gavin Edwards y Grant Jerrett, los tres estadounidenses y jugadores claves para el cuadro asiático, en la que es baja de última hora el interior neozelandés exACB Isaac Fotu.

Yuta Tabuse

Como dato, también forma parte de la expedición Yuta Tabuse, veterano base de 1,75 metros y que en unos días cumplirá 45 años que fue el primer japonés en jugar en la NBA, haciéndolo en los Phoenix Suns en 2004. Lo normal es que sea el jugador descartado de los 13 que han viajado desde Japón hasta Singapur. Pero eso solo lo sabremos a una hora de que arranque el partido.