Copa Intercontinental
Estas son las estadísticas del Utsunomiya Brex-Unicaja
El equipo de Ibon Navarro ganó al campeón de Asia y se clasificó para la gran final de la Copa Intercontinental
El Unicaja ganó este viernes al Utsunomiya Brex de Japón y logró asegurarse el primer puesto de su grupo y lograr así el billete para la gran final de la Copa Intercontinental 2025. Muy buena imagen esta vez del cuadro de Ibon Navarro, sobre todo tras el descanso, en el que pasó por encima de su rival.
Otra vez Kalinoski
El MVP del partido, con sus 23 créditos de valoración, fue, otra vez, Tyler Kalinoski, al igual que en el primer partido contra el Al Ahli. El exterior americano de pasaporte belga aportó 19 puntos, 4 rebotes y 1 asistencias, en solo 17.40 minutos sobre la cancha. Su tarjeta de tiro fue brillante: 2/5 en tiros de 2 y 5/6 en triples
Muchos protagonistas
Además de Kalinoski también llegaron al doble dígito en anotación Barreiro, con 13 puntos y Sulejmanovic, con 11. El mejor +/- del partido lo firmó, igual que contra el Al Ahli, el recién llegado James Webb III, con un +27.
Ficha técnica
68- Utsunomiya Brex (20+13+20+15): Hiejima (12), Newbill (21), Jerret (16), Edwards (6), Takashima (8) -quinteto inicial- Endo (0), Takeuchi (4), Aoki (0), Watanabe (1), Ishikawa (0), Hoshikawa (0), Ikaruga (0).
97- Unicaja (23+18+35+21): Perry (7), Kalinoski (19), Barreiro (13), Tyson Pérez (0), Balcerowski (7) -quinteto inicial- Kravish (7), Webb III (8), Díaz (7), Castañeda (4), Djedovic (7), Sulejmanovic (11), Tillie (7).
Árbitros: Martins Kozlovskis, Yener Yilmaz y Waseem Husainy.
Incidencias: Segundo partido de la fase de grupos de la Copa Intercontinental FIBA, disputado en el Indoor Stadium de Singapur.
