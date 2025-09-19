Chris Duarte y Manu Trujillo, los descartes de Ibon Navarro para el Utsunomiya Brex-Unicaja de la Copa Intercontinental
El alero dominicano y el canterano son los dos jugadores que definitivamente se quedan fuera del duelo en Singapur contra el campeón de Asia
Chris Duarte y Manu Trujillo son los jugadores que Ibon Navarro ha decidido dejar fuera de la segunda convocatoria de la temporada 2025/2026. El jugador dominicano, el gran fichaje de este mercado estival, y el exterior canterano, que ya fue uno de los descartados en el arranque de la competición contra el Al Ahli de Libia, no se visten para el choque contra el Utsunomiya de Japón, en el que el Unicaja busca una plaza en la gran final del domingo de la Copa Intercontinental 2025.
Rotación en el extranjero
Hay que recordar que para esta competición es obligatorio contar con seis cupos entre los 12 jugadores que participan en cada partido. El Unicaja ha viajado a tierras asiáticas con 7 cupos (Alberto Díaz, Djedovic, Barreiro, Tyson Pérez, Sulejmanovic, Olek Balcerowski y Manu Trujillo) y con 7 extranjeros (Perry, Castañeda, Duarte, Kalinoski, Tillie, Webb III y Kravish). De esta manera, es obligatorio que se caiga al menos un extranjero en cada convocatoria. Como quiera que el canterano Trujillo ha viajado a Singapur para prevenir problemas físicos con jugadores "nacionales", el de Los Guindos vuelve a repetir en la lista de descartados.
Tillie, alta
Tras perderse el jueves el primer partido, Killian Tillie sí entró esta vez en la convocatoria de 12 de Ibon Navarro. El "nominado"en esta ocasión para descansar contra el vigente campeón de Asia ha sido Chris Duarte, que todavía está en fase de acoplamiento con sus compeñeros. Hay que recordar que los dscartes en la Copa Intercontinental FIBA se hacen partido a partido, por lo que de cara al partido del domingo, el técnico cajista podrá repetir descarte o seguir rotando con sus jugadores foráneos.
