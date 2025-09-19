El Unicaja saca billete para la final de la Copa Intercontinental: 68-97

El Unicaja lo ha vuelto a hacer. Doce meses después, en el mismo escenario, el Singapore Indoor Stadium, el Unicaja se coló este viernes en la gran final de la Copa Intercontinental FIBA 2025. Había ganado el jueves al campeón de África, ganó este viernes con autoridad al campeón de Asia y el domingo se jugará el título contra el mejor del otro grupo, que todavía está por definir.

El Utsunomiya japonés no fue rival para el Unicaja en la segunda jornada de la fase de grupos. Los japoneses, mientras tuvieron fuelle, aguantaron el tipo, pero con el paso de los minutos fueron incapaces de soportar la frescura de un Unicaja con más piernas, más talento y, sobre todo, con muchos menos años.

Tyler Kalinoski / FIBA

Kalinoski

Tyler Kalinoski fue el nombre propio del partido. Su exhibición de triples, de defensa y de ayuda en el rebote fue brutal. El americano de pasaporte belga dio un clínic que hizo levantar de sus asientos a los pocos aficionados cajistas presentes en Singapur y seguro que a todos los que lo vieron desde su casa en Málaga.

Sorprendió Ibon Navarro dejando fuera de la convocatoria a Chris Duarte, La verdad es que en esa política de rotaciones y de estudio de las cargas, a todos los jugadores les va a tocar pasar por la grada VIP algún partido, pero tan pronto cogió a más de uno por sorpresa... salvo que tenga algún problema físico el dominicano que no haya trascendido.

Sulejmanovic intenta robar un balón. / Ariya Hoedajanto

Mejoría cajista

Fue un buen partido del Unicaja. 40 minutos bastante completos en los que se pueden sacar muchas lecturas positivas. Y es que mejoró de manera exponencial la imagen el equipo de Ibon Navarro respecto a lo visto en el estreno de la competición. Hubo más claridad de ideas, se guardó mejor el balón, se tuvo más paciencia en ataque, se movió mejor la bola... Muchas cosas que ayudaron a sumar el ansiado triunfo que vale la plaza en la finalísima.

El Utsunomiya no puedo con el potencial ofensivo verde / FIBA

Primera parte

El Unicaja fue de menos a más en los 10 primeros minutos del partido. Los de Los Guindos se vieron por detrás en el marcador por culpa del acierto de DJ Newbill, una máquina de anotar en los primeros minutos. Las rotaciones de Ibon mantuvieron la frescura en el equipo, que aguantó el tirón y se fue al primer parón por delante, 20-23.

Los japoneses acertaron desde el 6.75, al Unicaja le costó anotar en el arranque del segundo cuarto y el Utsunomiya nipón se volvió a poner por delante, 28-27. Fue la última vez. Mejoró la defensa de los verde y morados, el equipo de Japón sufrió en cada ataque incluso para tirar a canasta y eso le sirvió al Unicaja para irse al descanso con la máxima renta a favor, 33-41.

Perry. / FIBA

Segunda parte

En el tercer cuarto llegó el "momento Kalinoski". El americano defendió, reboteó, anotó.... Lo hizo todo. Y todo, bien. Tres triples casi seguidos acabaron de dinamitar el partido, 41-59. El +18 obligó al entrenador de los japoneses a parar el juego con un tiempo muerto, pero ya era tarde. Siguió el vendaval cajista. Con solo 10 minutos por jugarse, todo estaba ya sentenciado: 53-76.

El último cuarto ya no tuvo ninguna historia. Ibon aprovechó para seguir repartiendo minutos entre su gente, sobre todo con los nuevos y con los menos exigidos de minutos. El partido terminó con 68-97. Primer objetivo cumplido. Queda rematarlo todo el domingo.

Balcerowski / FIBA

Sábado de descanso

Con el billete para la final en el bolsillo, tocará este sábado estar pendiente de lo que pase en el Illawarra Hawks-G League United. Si los americanos ganan el partido o pierden por 1 punto, ellos serán el rival del Unicaja en la gran final del domingo. Si el Illawara australiano gana por 3 o más puntos, serán los aussies los que se medirán al Unicaja por el título intercontinental. Y si el Illawarra gana por 2 puntos, entonces habrá un triple empate a todo entre ambos y el Flamengo (el otro equipo del grupo B), que se decidirá por otras variables de puntos a favor, en contra... Lo dicho, toca esperar para saber quién es el rival pero con la satisfacción del deber cumplido.