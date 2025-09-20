De Badalona 2023 a Singapur 2025: 8 finales en 31 meses

Hay una fecha en la historia del Unicaja que supone un antes y un después para el club de Los Guindos. Fue aquel 19 de febrero de 2023, en el que el Unicaja conquistó la Copa del Rey de Badalona. Una cita en la que eliminó sucesivamente a Barça, Real Madrid y Lenovo Tenerife, en cuartos de final, semifinales y la finalísima, respectivamente.

Aquel día fue el punto de arranque de un camino cuyo fin, afortunadamente, todavía no se vislumbra en el horizonte. Y es que desde ese 19 de febrero de 2023 hasta este domingo 21 de septiembre de 2025, cuando el Unicaja salte a la pista del Singapore Indoor Stadium para jugar el partido por el título de la Copa Intercontinental FIBA 2025, el Unicaja habrá jugado 8 finales de hasta cuatro competiciones distintas. Eso, en solo ¡31 meses! Una locura muy difícil de explicar.

López Nieto-Juanma-Ibon

No se puede negar que este proyecto liderado en el palco por Antonio Jesús López Nieto, en los despachos por Juanma Rodríguez y en la pista por Ibon Navarro es un "caballo ganador". Después de una travesía en el desierto de muchísimos años, demasiados, el Unicaja se ha vuelto a convertir en un club ganador y de elite.

Juanma Rodríguez, López Nieto e Ibon Navarro. / Unicajab/Fotopress

Ocho finales

La Copa de Badalona fue la primera finalísima de esta nueva era. La segunda llegó en la Supercopa Endesa de Murcia 2024. Allí, el Unicaja perdió contra el Real Madrid un partido en el que tenía muchas bajas, pero en el que compitió hasta el final. Perdieron los verdes 81-88, única derrota en una final en toda esta "era Ibon Navarro".

Belgrado, inicio de la actual racha

La Final Four de la BCL de Belgrado 2024 fue la siguiente final a la que se clasificó el equipo cajista. Allí se encontró en el partido por el título continental con el Lenovo Tenerife. Una "bestia negra" moderna para los verdes que, sin embargo, nada pudo hacer ante el partidazo jugado por los cajistas: 80-75.

El triunfo en la máxima competición continental FIBA trajo como regalo la participación del Unicaja en la Copa Intercontinental del pasado curso. Hace ahora 12 meses, también en Singapur, el Unicaja se jugó el título mundial contra el NBA G League estadounidense, al que superó por 75-60.

Solo una semana después, recién llegado a España desde el otro lado del mundo, el Unicaja volvió a una final, la de la Supercopa Endesa de Murcia. Justo un año después se repitió el duelo contra el Real Madrid, pero esta vez el triunfo fue para los cajistas, por 90-80.

La pasada temporada todavía guardaba dos finales más para los verde y morados. Una fue la de la Copa del Rey de Gran Canaria, en la que el Unicaja volvió a superar al Real Madrid, esta vez por un marcador de 93-79. La última final, hasta que este domingo el Unicaja intente ganar la Intercontinental 2025, fue la de la BCL del pasado mes de mayo en Atenas. Allí, su víctima fue el Galatasaray de Turquía, al que el Unicaja ganó 83-67.

El Unicaja celebra su título de la Copa del Rey. / ACBPhoto

¿Siete de ocho?

Este domingo, en Singapur, el Unicaja jugará su octava final desde que los actuales rectores y el vigente entrenador están en Málaga. El equipo cajista buscará allí, en la otra punta del mundo, su séptimo título en estos dos años y medio largos de vino y rosas para el club de Los Guindos y para su "marea verde". ¡A por otra!