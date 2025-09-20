Primer título de la temporada
Horario y dónde ver por TV al Unicaja en la final de la Copa Intercontinental FIBA 2025
Los de Ibon Navarro lucharán este domingo por revalidar su titulo intercontinental en Singapur
El Unicaja juega este domingo en el Singapore Indoor Stadium su segunda final consecutiva de la Copa Intercontinental FIBA. Tras ganar el jueves al campeón de África y el viernes al campeón de Asia, este domingo, con rival todavía por confirmar, intentará repetir el título logrado hace ahora un año, también en tierras singapurenses.
Los verdes fueron de menos a más en sus dos partidos de la fase de grupos y quieren sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas de Los Guindos
Horario de la final
El partido por el título de esta Copa Intercontinental FIBA 2025 arrancará este domingo, 21 de septiembre, a partir de las 13 horas, en el Singapore Indoor Stadium.
¿Dónde se podrá ver por TV?
Como ha ocurrido desde que comenzó la competición, el choque definitivo de la Copa Intercontinental podrá seguirse en directo a través de RTVE Play. Se verá en diferido, a partir de las 18.45 horas, por Teledeporte. Al concluir el partido, se podrá leer la crónica, las primeras declaraciones de los protagonistas y todo lo que ocurra en el partido en el sitio web de La Opinión de Málaga.
