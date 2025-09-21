Ibon Navarro: "Ojalá podamos darle continuidad a este título"

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, alzó con su equipo la segunda Copa Intercontinental consecutiva, en un ciclo que representa siete títulos y ocho finales en tres años, del total de 11 trofeos que atesora la entidad de Los Guindos. "Ojalá que podamos darle continuidad a este título, aunque será complicado", expresó con la camiseta conmemorativa y nada más terminar la ceremonia de premiación en Singapur. Añadió que uno no se tiene que acostumbrar a ganar trofeos, "porque nunca se sabe cuándo puede ser el último".

"Lo hemos dicho muchas veces y afortunadamente nunca ha sido el último. Estoy contento, por las dificultades que teníamos, por el rival. No hemos empezado bien, pero creo que el equipo en el segundo cuarto ha conectado con lo que hemos sido. Jugar juntos, apoyarnos en el campo... Poco a poco nos hemos ido metiendo y al final hemos cogido esa renta muy buena en el tercer cuarto, con una defensa fantástica", resumió Navarro sobre el devenir de esta nueva final y de tres victorias consecutivas que en una semana le han vuelto a llevar a lo más alto de la cima mundial.

Kalinoski, MVP

No ocultó su satisfacción al ver que Tyler Kalinoski recibía por parte de la competición el premio individual como MVP de la Copa Intercontinental FIBA 2025. El jugador exterior de la escuadra cajista, a juicio de su entrenador, es de esos puntales "que se lo han merecido muchas veces, pero siempre ha brillado alguien un poquito más". Y dijo algo que siempre es importante recordar, acerca de esos perfiles que en cada vestuario hacen piña más allá de su aportación estadística: "Él siempre nos ha ayudado desde las cosas que a veces no brillan y que ayudan mucho a ganar. Además, es un jugador sólido atrás, en el rebote, y algunos tiros importantes ha metido".

"Estoy contento por él. Como digo se lo ha merecido alguna que otra vez y siempre se había quedado en el camino, aunque para él no es algo que resulte importante. Pero siempre es bueno que te reconozcan", finalizó el técnico. Con la mente ya puesta en la Supercopa que en pocos días vuelve a reunir en Málaga a cuatro de los mejores conjuntos de la Liga Endesa, a las puertas de otro arranque liguero, Ibon no se atreve a decir si estos torneos son el inicio de una campaña o la finalización de la pasada.

Los que ya no están

"Vamos a jugar la Supercopa por lo que hicimos, igual que nos ha ocurrido aquí. Por lo tanto nos acordamos de manera especial de Yankuba Sima, Kameron Tylor, Melvin Ejim, Dylan Osetkowski o Tyson Carter. Ellos nos ayudaron a ganar la BCL tanto o más que los que han estado aquí hoy. Igual ocurrirá en unos días. Nos jugaremos la Superpoca por lo que hicieron el año pasado. Este título se lo dedicamos a ellos. Esto es también parte de ellos, igual que dijimos el año pasado respecto a los que ya no estaban. Será cuando acabe la Supercopa cuando sí que empiece nuestro camino nuevo, con los cuatro nuevos jugadores, en el inicio de una nueva andadura", remató uno de los nombres propios del baloncesto mundial durante los últimos 12 meses.