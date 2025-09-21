¿Cuándo llegan los campeones de la Copa Intercontinental 2025 a Málaga?

El flamante bicampeón intercontinental tendrá algo más de 24 horas de margen para celebrar su título en la propia Singapur, ya que la expedición cajista emprende a media tarde de este lunes (horario español) el largo viaje de regreso hasta España, que durará cerca de 18 horas y que, si los enlaces aéreos cumplen con los horarios establecidos, permitirá al Unicaja aterrizar este martes a las 11 de la mañana en el aeropuerto internacional Pablo Ruiz Picasso, con el flamante trofeo intercontinental en la maleta.

11.400 kilómetros

Equipo, staff y los pocos aficionados que se han desplazado para ver en directo la Intercontinental tienen por delante 11.400 kilómetros, que harán en dos etapas, exactamente igual que el viaje de ida desde la capital de la Costa del Sol hasta su destino en la otra punta del mundo, realizado el pasado domingo. Así, el plan de viaje incluye dos vuelos. El primero es un Singapur-Estambul, para enlazar en la capital otomana con otro vuelo directo dirección Málaga.

Singapur-Estambul-Málaga

Hablando siempre en horario español, la comitiva verde y morada y la Copa Intercontinental partirán de Singapur este lunes a las 17.10 horas. El vuelo de Turkish Airlines con destino Estambul tiene prevista una duración de poco más de once horas. Si todo va en el horario establecido, el Unicaja aterrizará en la capital otomana a las 4.15 horas ya de la madrugada del martes.

Allí deberán esperar dos horas y 5 minutos de escala antes de subirse a un último avión, que partirá de Estambul a las 6.20 horas y que tiene previsto aterrizar en el aeropuerto de Málaga a las 11 de la mañana del martes. Nueve días después, el Unicaja volverá a estar en casa.

A pesar de la hora y de ser un día laborable, es posible que algunos aficionados de la "marea verde" acudan a recibir a sus jugadores y al trofeo intercontinental, undécimo título que ingresa en las vitrinas del club de Los Guindos, tras la Copa Korac del 2000, la Copa del Rey de Zaragoza 2005, la Liga Endesa 2006, la Eurocup de 2017, la Copa del Rey de Badalona en 2023, la Basketball Champions League en 2024, la Copa Intercontinental 2024, la Supercopa Endesa 2024, la Copa del Rey 2025 y la BCL 2025.

Supercopa Endesa Málaga 2025, próximo reto

El Unicaja, al igual que le ocurrió la pasada temporada, no tendrá mucho tiempo para celebrar su éxito internacional ya que este próximo sábado arranca en el Palacio Martín Carpena la Supercopa Endesa de Málaga 2025, cita en la que los cajistas, al igual que en este caso en Singapur, defenderán el título logrado hace ahora 12 meses en la Supercopa de Murcia.

Los de Ibon Navarro se enfrentarán el sábado, a partir de las 18 horas, contra el Valencia Basket de Kameron Taylor y Yankuba Sima, en la primera semifinal, desde las 18 horas. La otra, la disputarán el Real Madrid y La Laguna Tenerife, a partir de las 21 horas. No hay mucho tiempo para descansar y superar el jet lag. Al menos, esta vez la cita supercopera es en casa y no habrá que volver a viajar.