Tyler Kalinoski, MVP de la Copa Intercontinental FIBA 2025

Tyler Kalinoski se llevó este domingo en Singapur el premio individual de MVP de la Copa Intercontinental FIBA 2025. El exterior cajista fue factor diferencial en los planes de Ibon Navarro para que el equipo verde y morado haya sumado el primer título en juego de la temporada.

Maravilló en los dos primeros partidos de la competición y, aunque en la final no estuvo tan acertado, fue el mejor de los cajistas en el cómputo de los 3 partidos. Más allá de los números, la nominación supone hacer justicia con un jugador total que siempre brilla, pero nunca había tenido un premio individual.

Ante el G-League United, en la finalísima, firmó 12 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. Un clínic en lectura de juego, en saber lo que necesitan sus compañeros de él en cada momento y también mostrando su enorme clase a la hora de la toma de decisiones.

A la tercera, fue la vencida

El reconocimiento le llega al americano de pasaporte belga después de quedarse a las puertas en dos ocasiones anteriores. Ya le ocurrió en la Copa del Rey de Badalona 2023 con Tyson Carter y hace ahora justo un año, en Singapur, le sucedió con Dylan Osetkowski, elegido mejor jugador del torneo.