¿Quiénes son los descartes de Ibon Navarro para la final de la Copa Intercontinental FIBA 2025?

Xavier Castañeda y Manu Trujillo son los jugadores que Ibon Navarro decidió dejar fuera del partido por el título de la Copa Intercontinental FIBA 2025. El jugador americano de pasaporte bosnio y el exterior canterano, que ya fue el cupo descartado en los dos partidos anteriores, no se visten para el choque en el que el equipo cajista intentará sumar un nuevo título a su palmarés.

Extranjero

Como se ha venido explicando en los partidos anteriores, para esta competición es obligatorio contar con seis cupos entre los 12 jugadores que participan en cada convocatoria. El Unicaja ha viajado a tierras asiáticas con 7 cupos (Alberto Díaz, Djedovic, Barreiro, Tyson Pérez, Sulejmanovic, Olek Balcerowski y Manu Trujillo) y con 7 extranjeros (Perry, Castañeda, Duarte, Kalinoski, Tillie, Webb III y Kravish). De esta manera, Ibon Navarro se ha visto obligado toda la Intercontinental a prescindir, al menos, de un extranjero en cada choque.

Vuelve Chris Duarte

Tras perderse Killian Tillie el jueves el primer partido y ser Chris Duarte el descartado el viernes, contra el Utsunomiya japonés, esta vez le tocó el turno rotatorio a otro de los fichajes del pasado verano, Xavier Castañeda. El combo llegado a Málaga desde el baloncesto francés, ha tenido una pretemporada bastante accidentada entre problemas físicos y un fuerte proceso vírico que le han impedido poder demostrar su calidad. Este domingo le toca ver el partido desde el fondo del banquillo.