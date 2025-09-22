El Santuario de la Victoria y el Carpena centrarán la celebración de la Intercontinental

El ‘nuevo’ Unicaja ha iniciado el curso oficial de la misma forma que lo hizo el anterior: ganando su segundo título consecutivo de la Copa Intercontinental FIBA. El equipo de Ibon Navarro atesoró en Singapur el séptimo trofeo de un proyecto inigualable, el undécimo en la historia del club, pero habrá que esperar para celebrarlo. La Supercopa Endesa de este fin de semana en Málaga no da lugar alguno a la fiesta y todo queda aplazado para el estreno de la ACB.

La primera competición nacional es el reto más inmediato que tiene el equipo ahora. Toca defender el trono conquistado en 2024, también después de ganar la Copa Intercontinental, y el equipo lo hará en el Carpena ante una parte de su afición y contra un Valencia Basket muy renovado al alza. El técnico cajista contará con muy pocos entrenamientos para preparar el torneo y se ha priorizado el descanso antes que cualquier celebración.

Celebración en la Victoria

Así que todo comenzará el 29 de septiembre, confirmó este lunes Antonio Jesús López Nieto en El Programa de Ortega de Radio Marca. Como ya hiciera el pasado año, la expedición verde y morada se trasladará hasta el Santuario de la Victoria para ofrecer el título internacional a la Patrona de Málaga. Allí habrá un pequeño acto tradicional con la ofrenda floral, pero no se llegará al barrio vitoriano en un autobús descapotable.

«Estamos empezando la temporada, jugamos el sábado. Tenemos programada nuestra visita a la patrona con la agenda floral y también ofreceremos el título conseguido en Singapur. Será algo sincero, pero muy discreto con nuestros aficionados porque la temporada empieza. También hay que ser discretos cuando los títulos son importantes pero de otro rango, que vienen ya de éxitos conseguidos la temporada pasada», aseguró el presidente cajista. No habrá excesivos fuegos artificiales.

Descenso de la banderola

Lo que es seguro es que el baloncesto vuelve este fin de semana por todo lo alto al Martín Carpena. Lo hace con la Supercopa Endesa y con las semifinales Unicaja-Valencia Basket (sábado, 18.00 horas) y Real Madrid-La Laguna Tenerife (21.00 horas), pero no será el turno de las celebraciones aún. El equipo cajista ejerce de anfitrión, vuelve a jugar un partido oficial en casa, pero no será ante la ‘marea verde’ al completo.

Para ver una nueva banderola, la undécima, en el cielo del Palacio habrá que esperar una semana más, hasta el 4 de octubre. El Unicaja arrancará la Liga Endesa ante el Surne Bilbao Basket de Melwin Pantzar, fichado este verano como verde y morado y cedido en el equipo de Jaume Ponsarnau, con una previa muy especial que se ha convertido en costumbre en los últimos años.

La banderola de la BCL 2025 fue la última protagonista. / ACBPhoto/M.Pozo

Entonces, con unas gradas que seguro se llenarán de nuevo para vivir otro momento histórico, la cartela de la Copa Intercontinental 2025 bajará para acompañar a la Copa Korac 2001, la Copa del Rey 2005, la ACB 2006, la Eurocup 2017, la Copa del Rey 2023, la Basketball Champions League 2024, la Copa Intercontinental 2024, la Supercopa Endesa 2024, la Copa del Rey 2025 y la BCL 2025.

Aterrizaje de los campeones

Antes, la afición puede tener un primer encuentro con los vigentes campeones del baloncesto intercontinental FIBA. El Unicaja aterriza este martes, alrededor de las 11.00 horas, después de 11.400 kilómetros y casi 17 horas de vuelo. Al igual que durante la ida, la expedición marcó su ruta con un primer avión desde Singapur hasta Estambul y un segundo desde la capital otomana hasta Málaga. Al menos, será una vuelta más agradable que el año pasado, ya que no habrá que volver a desplazarse para defender la corona de la Supercopa.