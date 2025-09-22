España se rinde al trono intercontinental del Unicaja

El Unicaja volvió a escribir este domingo el nombre de Málaga, Andalucía y España en lo más alto a nivel internacional. Lo hizo después de volver a conquistar su segunda Copa Intercontinental de la FIBA de forma consecutiva, el undécimo título de la historia del club, para recibir una oleada de felicitaciones en lo que ha sido un éxito muy celebrado a nivel local y también a nivel nacional.

Un triunfo malagueño y nacional

Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, aseguró que el "fenómeno no es una anécdota": "Las últimas temporadas de Unicaja nos están dejando sin calificativos con los que describir esta histórica racha de éxitos. Su triunfo en la Intercontinental, por segundo año consecutivo, le sitúa en lo más alto del baloncesto FIBA y confirma que su fenómeno no es una anécdota, sino una tendencia. El trabajo bien hecho por el club, y la extraordinaria dirección de Ibon Navarro y su staff están logrando que Málaga brille con luz propia en el baloncesto mundial. Gracias por llevar tan lejos el nombre de España y enhorabuena por ese nuevo título".

Algunos clubes malagueños como el Málaga CF o el Nueces de Ronda Atlético Torcal también felicitaron al Unicaja por mantener ese reinado mundial. Se unió a las celebraciones la Cofradía de la Pollinica, de quien el club de Los Guindos es Hermano Mayor Honorario.

No solo fue un éxito celebrado de forma local sino que también multitud de aficionados y equipos como el Lenovo Tenerife, el Dreamland Gran Canaria o el San Pablo Burgos se acordaron del Unicaja, incluso pasó las fronteras nacionales con el AEK de Atenas. No faltó a la cita Sergio Scariolo, leyenda cajista y ahora entrenador del Real Madrid: "Enhorabuena a Unicaja por ganar muy merecidamente el título de campeón de la Copa Intercontinental".

Ámbito político

El ámbito político también se volcó con el triunfo continental. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, describió el triunfo como "Increíble remontada del Unicaja para conseguir su segundo título intercontinental consecutivo. Muy orgullosos por llevar de nuevo a Andalucía a lo más alto del baloncesto internacional". Al igual que Francisco de la Torre, alcalde de Málaga: "El esfuerzo y el buen trabajo en equipo han sido claves para conseguir vuestra segunda copa intercontinental. Estamos orgullosos de vosotros".

Otras figuras como Patricia Navarro, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, o Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía, fueron otros de los representantes que dedicaron un mensaje en sus redes sociales al Unicaja.