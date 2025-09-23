El Unicaja aterriza en Málaga con la Copa Intercontinental

11.700 kilómetros, 17 horas, dos aviones y más de una semana después, el Unicaja ya puede volver a sentirse en casa. La expedición cajista aterrizó este martes en Málaga con la Copa Intercontinental bajo el brazo tras conquistar el título de la FIBA por segunda temporada consecutiva.

Con Alberto Díaz y el trofeo a la cabeza, la plantilla estuvo acompañada en el aeropuerto. Acostumbrados a otras llegadas de madrugada, poco tuvo que ver la de la Intercontinental, donde aterrizaron antes de las 11.00 horas, aunque no salieron a la terminal hasta 40 minutos después. Un pequeño grupo de aficionados se concentró a la espera del equipo para recibir a un grupo que ha sumado su primer título y que ya acumula siete con Ibon Navarro en el banquillo.

Aficionados y turistas

También estuvo una parte de 'Los Mihitas' para animar el ambiente, aunque la nota anecdótica la pusieron los extranjeros. Málaga y septiembre aún reciben a multitud de turistas, que se quedaron muy sorprendidos por la expectación generada allí y que no dudaron en sacar los móviles para grabar esa pequeña fiesta cuando llegó la expedición con el trofeo. De hecho, hubo quien aprovechó para sacarse fotos con los jugadores.

Uno de los grandes protagonistas fue Tyler Kalinoski. Si bien el capitán malagueño fue el que lideró al grupo con el título, el MVP de la Copa Intercontinental volvió a ser uno de los más solicitados para dejar un recuerdo con la 'marea verde'. Ya lo dijo Antonio Jesús López Nieto: "Es un hombre muy querido en nuestro proyecto. Todos lo son, pero él es un personaje distinto: discreto, trabajador y con una calidad enorme".

Tyler Kalinoski fue el gran protagonista de la llegada. / Álex Zea

Jornada de descanso

El equipo descansará ahora este martes, tratará de adaptarse otra vez lo más rápido posible al horario español y se pondrá las pilas para preparar cuanto antes el nuevo reto: la Supercopa Endesa. Ibon Navarro tendrá desde este miércoles para perfilar los detalles antes de afrontar el sábado, a partir de las 18.00 horas, la semifinal contra el Valencia Basket en el Martín Carpena.

Celebración

No será hasta después de esta primera competición nacional cuando el club de Los Guindos festeje este trofeo de Singapur. No será nada especial, sino que estará dentro de la tradicional ofrenda de flores que el equipo realiza antes del inicio de la Liga Endesa. Esta vez será el lunes 29 de septiembre. Ya el próximo sábado, 4 de octubre, se desplegará la undécima banderola en el techo del Palacio con la Copa Intercontinental 2025.