Supercopa Endesa Málaga 2025: ¿Quién es el favorito?

¿Quién ganará la Supercopa Endesa Málaga 2025? ¿Será el anfitrión Unicaja? ¿Será el nuevo rico Valencia Basket? ¿Será el siempre aspirante a todo Real Madrid? ¿O será el tapado, pero siempre competitivo La Laguna Tenerife?... La verdad es que el pronóstico parece muy abierto para una competición que se disputará este próximo fin de semana, 27 y 28 de septiembre, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. La cita arrancará el sábado a las 18 horas, con la primera semifinal, Unicaja-Valencia Basket; mientras que para las 21 horas quedará la segunda "semi" que jugarán el Real Madrid y La Laguna Tenerife.

Parece que estamos ante un gran fin de semana de baloncesto. Los cuatro equipos llegan a Málaga con motivos serios para soñar con levantar el domingo, a eso de las 21 horas, al cielo de Málaga, el trofeo supercopero. Así se presentan los cuatro aspirantes.

Unicaja

Recién llegado de ganar la Copa Intercontinental de Singapur, el Unicaja afronta la Supercopa en calidad de anfitrión y de defensor del título, logrado hace ahora un año en la edición de Murcia 2024.

Alberto Díaz y el resto del Unicaja celebran la victoria del Unicaja en Córdoba. / Unicajabfotopress/M.Pozo

A Favor: El Unicaja puede presumir de su evidente gen competitivo, que le ha permitido jugar 8 finales y ganar 7 títulos en los últimos 31 meses. Jugar en "casa" no ha sido tradicionalmente una ayuda, pero es verdad que tener al Carpena mayoritariamente a favor puede ser un empujón al equipo en los peores momentos de juego o cuando el rival más apriete. El llegar con tres partidos ya oficiales en Singapur le puede permitir al equipo estar algo más rodado que sus tres rivales, que estrenarán la temporada 2025/2026 en Málaga.

En Contra: La imagen del equipo en Singapur, a pesar de la victoria, ha sido la de un equipo todavía en fase de construcción. Queda mucho camino para recorrer y la exigencia que va a plantearse en esta Supercopa puede ser mayor de la que el Unicaja está capacitado para responder en este momento, a finales de septiembre. Los cuatro fichajes todavía están buscando su sitio en el equipo y eso minimiza la fuerza de una plantilla que ha perdido a sus tres máximos anotadores del curso pasado: Dylan Osetkowski, Tyson Carter y Kameron Taylor. De la "maldición del Carpena" mejor no hablamos...

Valencia Basket

El nuevo Valencia Basket 25/26 es un equipazo que aspirará este curso a todo lo que juegue. El vigente subcampeón de la Liga Endesa, que esta temporada jugará la Euroliga, llega a Málaga dispuesto a todo.

Valencia Basket Club 2025/2026 / ACB

A Favor: El Valencia ha conformado una plantilla en la que no hay fisuras. 15 jugadores de primerísimo nivel, con talento en todas las posiciones y guiados por un Pedro Martínez que siempre hace magia con sus proyectos. En esta pretemporada ha mostrado continuidad a la idea de juego del pasado curso, con un baloncesto rápido, con buena circulación de balón, con muchos tiros de tres puntos y que carga el rebote en las dos canastas.

En Contra: Tener seis jugadores nuevos invita a pensar que falta tiempo para que el Valencia alcance su velocidad de crucero de cara a este próximo curso. Además, buena parte de su plantel ha estado en el Eurobasket y muchos jugadores se han incorporado tarde al trabajo de pretemporada. No obstante, su principal lunar de cara a esta Supercopa son las ausencias por lesión de Xavi López Arostegi, Brancou Badio y, sobre todo, Jean Montero, su jugador franquicia.

Real Madrid

El nuevo proyecto de Sergio Scariolo arranca la temporada como aspirante a todos los títulos que dispute. El primero será la Supercopa Endesa de Málaga, una competición que se le da especialmente bien al equipo blanco, que ha ganado seis de las últimas siete ediciones, todas, menos la del pasado curso en Murcia.

El real Madrid lo entrenará ahora Sergio Scariolo. / Twitter

A Favor: El Real Madrid tiene una plantillón, con Scariolo al frente. Su imagen en la pretemporada ha sido muy buena, con victorias convincentes contra Alba Berlín, Unicaja o Baskonia, por poner algunos ejemplos. Llegan a esta cita de Málaga en buena dinámica. Para muchos, son el rival a batir.

En Contra: Es un equipo con muchas novedades y eso les puede pasar factura en estas primeras semanas de la temporada. Tienen poco que ganar y sí mucho que perder en la Supercopa, si es que no les salen las cosas bien. Están obligados, como mínimo, a ganar al Tenerife y estar en la final, una presión que puede pasarles factura.

La Laguna Tenerife

El equipo canario llega como el tapado de esta Supercopa, aunque su trayectoria de estas últimas temporadas les hace ser también aspirantes incluso al título, aunque es cierto que sería una sorpresa que fueran los canarios los que levantaran el trofeo supercopero al cielo malagueño, el próximo domingo.

La Laguna Tenerife 2025/2026 / Twitter

A Favor: Su gran ventaja en esta Supercopa es que tienen presión cero. De los cuatro aspirantes, son el que menos obligación tienen de ganarla. Y eso les puede ayudar a jugar liberados. Otro gran aval para afrontar este torneo es que el núcleo duro de su plantilla lleva muchos años jugando juntos, algo que les puede dar ventaja en estas primeras semanas de la temporada, con sistemas de juego muy admitidos y automatismos muy interiorizados. También tienen a favor que esta temporada tienen mayor fondo de armario que en campañas precedentes.

En Contra: Le ha tocado el Real Madrid en semifinales, el ¿gran favorito? Su rival ha jugado desde 2017 todas las finales de Supercopa y no será fácil quitarles ese privilegio en esta edición de 2025. El Tenerife necesitará jugar un muy buen partido el sábado, pero también que el Real Madrid no esté fino y juegue por debajo del nivel que tiene su plantilla. Jugador por jugador, el Real Madrid es mejor equipo, pero...

Primer título ACB

A partir del sábado se verá quién llega mejor al primer título de la temporada. Los cuatro aspirantes tienen opciones reales para soñar con ser los campeones. Solo el que sea capaz de ganar dos partidos se llevará el premio.