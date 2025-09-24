Supercopa Endesa: El Unicaja multicampeón desafía la "maldición del Carpena"

¿Será capaz este Unicaja de los 7 títulos en 31 meses de acabar este 2025 con la maldición de un Palacio Martín Carpena en el que el club de Los Guindos nunca ha logrado un título? La Supercopa Endesa Málaga de este fin de semana tiene la respuesta. Los verdes, recién llegados de Singapur con su segunda Copa Intercontinental, tratarán de ganar el sábado, en semifinales, al Valencia; y el domingo, al ganador de la otra semifinal, entre el Real Madrid y La Laguna Tenerife. Dos partidos por delante para certificar un hito que falta en el expediente del club verde y morado: celebrar un gran título delante de su afición.

Muchas oportunidades

La verdad es que la historia dice que la combinación de las palabras "Unicaja", "final" y "Carpena" nunca acaba bien para los intereses del club cajista. El Unicaja buscó sin éxito el triunfo en las Copas del Rey de Málaga en 2001, 2007, 2014, 2020 y 2024. Estuvo cerca la penúltima vez, justo antes de la pandemia, pero perdió la finalísima contra el Real Madrid.

Tampoco levantó el trofeo al cielo malagueño en las anteriores ediciones de la Supercopa celebradas en el Carpena, en 2004, 2006 y 2015. En este caso, el equipo llegó a las finales en las dos últimas ocasiones, pero en 2006 cayó ante el Tau Cerámica y en 2015 el verdugo fue el FC Barcelona.

La Supercopa ya está en Málaga. / ACBPhoto/Mariano Pozo

Decepción europea

La prueba más palpable de esa maldición que acompaña al Unicaja cuando busca ganar un título al amparo de la "marea verde" en su Palacio Martín Carpena llegó en la Final Four de la BCL de 2023. Málaga acogió la lucha por el título de la competición de la FIBA. Solo un par de meses después de haber ganado de manera brillante la Copa del Rey en Badalona, un desconocido Telekom Bonn, de manera sorprendente, eliminó al Unicaja en las semifinales de lo que todo el mundo consideraba "su" Final a Cuatro. Un mazazo que muchos solo pudieron explicar por ese mal fario que persigue al equipo cuando se juega un título en Málaga.

De hecho, ese traspié de 2023 es la única Final Four de la BCL que ha perdido el Unicaja de las tres que ha jugado de forma consecutiva, ya que el año siguiente se ganó la que se jugó en Belgrado 2024 y esta pasada temporada también se levantó el título, en este caso en la que se jugó en Atenas 2025.

Ciudad Jardín, tampoco fue talismán

Lo cierto es que los desengaños del Unicaja con Málaga no se centran solo en las finales jugadas en el Martín Carpena. Ciudad Jardín, el mítico pabellón en el que el Unicaja jugó sus partidos hasta el año 2000 (el Carpena se inauguró en septiembre de 1999, pero se cerró por problemas en la infraestructura y ya no se reabrió hasta el inicio de la temporada 2000/2001) también fue esquivo para la entidad cajista.

Nadie en Málaga ha olvidado todavía aquella noche del cuarto partido del play off final de la Liga Endesa 94/95. El día del famoso triple de Michael Ansley. De haber entrado aquel tiro, el Unicaja habría ganado aquella Liga. Fue la primera vez que Málaga se quedó con las ganas de ver a su equipo levantar un trofeo.

Después, llegó la derrota en la final de la Copa Korac contra el Limoges francés. Fue una final a doble partido. El primero en Francia y el segundo en Málaga. Se perdió la ida por 22 puntos de diferencia (80-58) y, a pesar del triunfo en la vuelta, el 60-51 de Ciudad Jardín fue insuficiente para ganar el trofeo continental, que voló hacia tierras galas.

De Vrsac a Singapur

El caso es que a día de hoy, el mapa de títulos del Unicaja tiene diez ciudades marcadas de verde cajista, todas ellas lejos de Málaga. Vrsac (Serbia), Zaragoza, Vitoria, Valencia, Badalona, Belgrado (Serbia), Singapur, Murcia, Las Palmas, Atenas (Grecia) y otra vez Singapur. Esas son las 10 ciudades en las que el Unicaja ha reinado a lo largo de su historia. ¿Málaga?... De momento, nada. Pero este fin de semana, en la Supercopa Endesa, será una buena oportunidad para hacer historia, romper barreras y celebrar, por fin, un título en Málaga. Desde luego, si no lo hace este Unicaja multicampeón de todo de Ibon Navarro, parece imposible que pueda hacerlo nadie.