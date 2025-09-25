El Unicaja afronta su cuarta Supercopa Endesa en Málaga

Todo está preparado para que este próximo sábado, 27 de septiembre, arranque en el Martín Carpena una nueva edición de la Supercopa Endesa. Por delante, un fin de semana que anuncia emociones fuertes con los cuatro mejores equipos de la pasada temporada buscando el primer título oficial del baloncesto español: Unicaja, Real Madrid, Valencia Basket y La Laguna Tenerife

Será la cuarta vez en la historia que Málaga sea sede de la Supercopa, tras las ediciones de 2004, 2006 y 2015, citas en las que el equipo cajista nunca logró levantar el trofeo supercopero. Algo que hizo por primera vez el pasado curso, el Murcia 2024.

El Unicaja ganó la Supercopa Endesa la pasada temporada. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Málaga 2004

La primera vez que la capital de la Costa del Sol vio en directo una Supercopa fue en 2004. Curiosamente, esa fue la primera edición con el formato de competición actual, con la participación de cuatro equipos, con dos partidos de semifinales el primer día y la finalísima (en aquella ocasión hubo también tercer y cuarto puesto) al día siguiente. El campeón fue el Barça, que se impuso en la final 76-75 al Real Madrid. Los culés habían ganado en "semis" por 70-62 al Unicaja, mientras que los blancos superaron 76-75 al Tau Cerámica. En el choque por el tercer y cuarto puesto, el equipo entonces entrenado por Sergio Scariolo, superó a los vascos por 70-56.

Málaga 2006

Solo dos temporadas después, la Supercopa volvió a aterrizar en Málaga. En aquella edición, el Unicaja alcanzó la final, aunque tuvo que conformarse con el subcampeonato. En semifinales, los verdes ganaron 74-66 al DKV Joventut, mientras que el Tau Cerámica se impuso en el otro partido de "semis" por 76-52 al Winterthur FC Barcelona. En la finalísima los baskonistas fueron mejores en el esprint final del partido para levantar el trofeo ras el 83-78 a su favor.

Málaga 2015

La tercera y hasta este año última Supercopa jugada en Málaga fue hace justo ahora una década. El Unicaja repitió presencia en la finalísima, pero tampoco pudo ganar ese partido decisivo y tuvo que volver a conformarse con ser subcampeón. En aquella ocasión, los cajistas ganaron 94-79 al Real Madrid, mientras que el FC Barcelona hizo lo propio contra el Herbalife Gran Canaria, por un contundente 88-60. En la finalísima no hubo nada que hacer ante la exhibición de los blaugranas, que se llevaron el partido y el trofeo, tras un inapelable 80-62.

Málaga 2025

Este fin de semana regresa la Supercopa al Carpena. Una cita si un favorito claro y en la que hay mucho morbo a la vista con el debut oficial de Kameron Taylor y Yankuba Sima contra el que fue su equipo y ante la que fue su afición, el debut también de David Kramer en partido oficial con el Real Madrid ante su equipo de la pasada temporada o el primer torneo oficial de Sergio Scariolo en su regreso al Real Madrid en una ciudad en la que el técnico italiano firmó una de sus épocas más gloriosas como técnico de club.