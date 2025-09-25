Yankuba Sima no jugará contra el Unicaja en la Supercopa Endesa

El pívot internacional excajista Yankuba Sima no podrá disputar con el Valencia Basket la Supercopa por una lesión muscular en la pierna izquierda, según confirmó el club este jueves en un comunicado. El Valencia explicó que Sima se lesionó el pasado fin de semana en el encuentro que disputó el equipo contra el Breogán.

El jugador fue sometido este jueves a diversas pruebas que confirmaron el alcance de la lesión, aunque el club no ha hecho oficial el tiempo que espera que esté de baja. Una ausencia muy especial ya que Sima iba a estrenarse oficialmente con la camiseta del Valencia Basket contra su exequipo y en el Martín Carpena, la que ha sido su casa las últimas dos temporadas y media.

Sima se une a las ya conocidas bajas de Xabi López-Arostegui, Jean Montero y Brancou Badio para este primer torneo de la temporada.

Costello, confiado en ganar al Unicaja

Por su parte, su compañero Matt Costello afirmó que la semifinal de la Supercopa Endesa que jugarán el sábado en Málaga frente al Unicaja, flamante campeón de la Copa Intercontinental FIBA en Singapur, "será difícil, como siempre", pero apeló a que su equipo juegue su "partido" e intente que ellos "no hagan lo que quieren".

El pívot estadounidense nacionalizado marfileño aseguró a EFE que el Valencia está preparado para disputar este fin de semana la Supercopa. "Creo que estamos preparados, pero, además, no tenemos otra opción. Pedro (Martínez) -técnico del conjunto valenciano- ha hecho un buen trabajo, aunque haya tenido poco tiempo para tener al equipo preparado. El último en llegar ha sido Darius (Thompson) hace dos o tres semanas y ha tenido tiempo de entender el sistema con el que juega Pedro", apuntó.

Sobre su primer rival y conjunto anfitrión de esta Supercopa, Costello subrayó que "en la Intercontinental el Unicaja ha jugado bien y será difícil, como siempre contra ellos", si bien confió en las opciones de su equipo.

Competición corta

"Tenemos que jugar nuestro partido y tratar de que no hagan lo que quieren. Es una competición supercorta, pero es baloncesto al final y al cabo, y el fin de semana pasado hemos jugado un torneo igual. Tenemos que repetir, mantener nuestras piernas y tratar de ganar", destacó.

El pívot de Míchigan, de 32 años y 2,08 metros de estatura, indicó, además, que afrontan "una temporada más larga y con partidos más duros", pero tienen "también una plantilla más larga" y pueden "rotar y mantener el sistema de Pedro en la ACB y la Euroliga". "Espero que tengamos el mismo nivel de energía que la pasada campaña. Tenemos 15 o 16 jugadores por una razón", precisó el estadounidense nacionalizado marfileño.

Recordó también que sólo pueden jugar dos de los tres jugadores con pasaporte extracomunitario de la plantilla, pero se mostró convencido de que habrá solución a los problemas de última hora del pívot español Yankuba Sima. "Encontraremos a alguien para ese puesto. El equipo es una máquina y tiene que seguir moviéndose", finalizó.