Unicaja y Valencia Basket se citan en el inicio de una Supercopa Endesa 2025 sin favorito claro

¿Será capaz el Unicaja de ganar su primer título en Málaga y romper la maldición del Carpena en este tipo de torneos cortos? ¿Será capaz el Unicaja de ser el segundo anfitrión en 25 años que gana una Supercopa en casa? ¿Será capaz el Unicaja de ganar su segundo título en 7 días y el octavo en 31 meses?...

A partir de este sábado a las 18 horas se podrán ir contestando todas estas preguntas. El Unicaja y el Valencia Basket abren la Supercopa Endesa de Málaga 2025 con un duelo en el Martín Carpena de altos vuelos entre dos de los equipos que mejor baloncesto han hecho estas últimas temporadas. Dos proyectos llamados a alterar el tradicional binomio Real Madrid-Barça, que tradicionalmente siempre es favorito para todo lo que juegan, aunque los culés no tienen opción en este primer trofeo del curso porque su mala temporada pasada les dejó sin billete para esta cita en Málaga.

Sin descanso

El Unicaja, sin mucho tiempo para descansar, tras el exitoso viaje a Singapur, afronta la semifinal contra el Valencia Basket concienciado de que necesitará una gran versión de su baloncesto para poder superar a un rival, que es verdad que tiene muchas bajas, pero que ha construido un proyecto que mete miedo.

No hay problemas físicos entre los 13 jugadores del plantel cajista. Eso quiere decir que Ibon Navarro deberá hacer un descarte para esta semifinal copera. Puede ser un jugador cupo o un extranjero Cualquiera de los 13 está nominado y será el técnico cajista el que decida quién se queda fuera de la convocatoria.

El equipo ganó la Copa Intercontinental el fin de semana pasado, pero es verdad que no ofreció una gran versión. Eso quiere decir que está lejos todavía de su velocidad de crucero. Habrá que ver cómo encara una semifinal tan exigente. Tiene a su favor, desde luego, ese gen competitivo y ganador que los últimos tres años le ha dado tantos éxitos.

Perry, confiado

El base cajista, Kendrick Perry, habló este viernes sobre la Supercopa y dejó entrever que el vestuario está con muchas ganas. «El ambiente es bueno ahora mismo. Obviamente, venimos de un viaje a Singapur muy exitoso, así que solo queremos mantener ese impulso. Creo que tuvimos un par de días de entrenamiento realmente buenos después de la Copa FIBA Intercontinental, así que tenemos toda la confianza del mundo para este torneo, especialmente al ser aquí frente a nuestra propia afición».

Sobre la posibilidad de repetir el triunfo de la pasada temporada en Murcia, Perry expuso: «Es una oportunidad especial, pero sería una tontería recordar los éxitos o fracasos del pasado. Entendemos que este año es totalmente diferente. Aunque todavía tenemos grandes expectativas sobre nosotros mismos, no podemos presionarnos internamente. Sé que ya hay presión externa, porque la gente habla de que podemos repetir el título aquí en casa. Pero nosotros solo queremos seguir mejorando. Y los resultados que se obtengan, vendrán de ahí», aseguró.

Rival poderoso

El Valencia Basket ha completado un plantel de primerísimo nivel, en el que hay dos caras conocidas para la «marea verde»: el escolta Kameron Taylor y el pívot Yankuba Sima, que será baja esta vez por lesión. Ambos fueron jugadores importantes en los últimos éxitos del Unicaja y ahora habrá que acostumbrarse a estar sin ellos.

No queda ahí el cuadro de incorporaciones taronjas, ya que a ellos se unen los bases Darius Thompson (procedente del Anadolu Efes), Omari Moore (del South East Melbourne Phoenix australiano) e Ike Iroegbu (fichaje temporal procedente del Bàsquet Girona); el escolta Isaac Nogués (Rip City Remix de la NBA G League); y el pívot Neal Sako (ASVEL Villeurbanne).

Ellos completan una plantilla de la que continúan el joven base Sergio de Larrea; el escolta Josep Puerto; los ala-pívots Nate Reuvers y Nate Sestina; y los pívots Jaime Pradilla y Matt Costello. Para la Supercopa Endesa el Valencia Basket no podrá contar con Jean Montero , Brancou Badio, Xabier López-Arostegui y Ethan Happ.

Primera semifinal

La cita es a las 18 horas, con la retransmisión en abierto a través de DAZN, la nueva plataforma que televisará durante las próximas cinco temporadas todo el baloncesto español. A partir de las 21 horas, el Real Madrid y La Laguna Tenerife jugarán la segunda semifinal de este primer torneo nacional de la temporada 2025/2026.