Cifras
Las estadísticas de la derrota del Unicaja ante el Valencia Basket
El equipo cajista tuvo un 14/24 en tiros libres y un 7/33 desde la línea del triple
El Unicaja cayó este sábado en su regreso en competición oficial al Martín Carpena. Lo hizo ante el Valencia Basket en la primera semifinal de la Supercopa Endesa con derrota por 87-93. El equipo cajista, más allá de la superioridad rival, tuvo una tarde aciaga en el lanzamiento con 14/24 en tiros libres y 7/33 en el triple.
MVP
Chris Duarte fue el jugador más valorado del Unicaja con 16 créditos, seguido por los 14 de David Kravish. En términos de anotación, la corona se la adjudicó el pívot estadounidense con 14 tantos. El mejor +/- del partido cayó en las manos de Kendrick Perry con un +7, mientras que el dominio del rebote fue a parar a Emir Sulejmanovic (11). El base montenegrino lideró el apartado de asistencias con 5.
Ficha del partido
87- Unicaja (26+18+27+16): Perry (12), Castañeda (0), Webb III (6), Sulejmanovic (5), Kravish (14) -quinteto inicial- Duarte (13), Djedovic (7), Barreiro (7), Díaz (0), Balcerowski (10), Kalinoski (8), Tillie (5).
93- Valencia Basket (26+25+30+20): Moore (20), Puerto (9), Thompson (8), Reuvers (7), Pradilla (0) -quinteto inicial- De Larrea (15), Iroegbu (9), Costello (10), Taylor (10), Nogués (0), Sako (5).
Árbitros: Juan Carlos García González, Emilio Pérez Pizarro, Rafael Serrano y Jordi Aliaga. Antes del comienzo, el presidente de la ACB, Antonio Martín, otorgó un obsequio a García González por sus 28 temporadas arbitrando en la competición.
Incidencias: Primera semifinal de la Supercopa ACB, disputada en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.951 espectadores.
- Un turista venezolano visita los principales monumentos de Málaga y deja clara su impresión de la ciudad: 'Ojalá no hubiera venido
- Polémica en la Comic-Con de Málaga por la falta de agua y restricciones al acceso con comida
- ¿Cuánto cuesta comer en la Comic-Con Málaga?
- La confitería portuguesa De Nata abre su segunda tienda en el Centro de Málaga con los famosos pasteles de Belém
- Este es el restaurante a pie de playa en el que han comido Luke Evans y Pedro Alonso tras la Comic-Con Málaga
- Las universidades privadas inician su actividad académica en Málaga
- El huracán Gabrielle dejará lluvias en Málaga con el cambio de mes
- El Ayuntamiento de Málaga suspende el Rastro de este domingo