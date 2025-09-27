Las notas de los jugadores del Unicaja ante el Valencia en la Supercopa

El Unicaja dejó vacío el trono de la Supercopa Endesa. La competición busca nuevo campeón después de que los cajistas cayeran en la semifinal contra el Valencia Basket (87-93). Valoramos la actuación de los jugadores del Unicaja uno a uno:

Kendrick Perry (7) 12 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes. Comenzó completamente enchufado, imponiendo el ritmo, pero le acabó faltando algo de fluidez en la toma de decisiones. Líder en la pista.

Alberto Díaz (6) Bien de piernas en defensa, aunque sin acierto en ataque, tampoco en la dirección. 2 asistencias y 5 rebotes. Deberá seguir esperando para alzar un título en Málaga.

Xavier Castañeda (4) Pareció dar señales de adaptación al lado de Perry, pero fue cuestión de segundos. Pocas ideas en la dirección y menos participativo en el juego, parecía que ni siquiera quería tirar a canasta.

Tyler Kalinoski (5) 8 puntos y un 0/3 en el triple para el MVP de la Intercontinental. Muy bien defendido. Se marchó con problemas en el pie en el tercer cuarto, algo incómodo, pero volvió.

Chris Duarte (6) 10 puntos en la primera parte y 3 más en la segunda. No va a tener grandes porcentajes en el tiro, pero va a sumar por talento. A veces, demasiado precipitado para correr y para buscar tiros forzados. No tuvo mucho balón al final.

Nihad Djedovic (6) Soldado defensivo, desquició a su excompañero Kam Taylor. Bien de piernas en esos 12 minutos. 7 puntos y 4 pérdidas. .

Jonathan Barreiro (6) Tuvo una primera parte muy tímida, pero emergió tras el descanso con tiros y rebotes importantes. Tuvo que sudar para detener a Kam Taylor, más ágil y con más velocidad.

James Webb III (6) 6 puntos y ausente a la hora de asumir galones en los momentos importantes, de sumar lanzamientos. Casi desapercibido por momentos. No fue cuestión de errores, sino de intentos.

Killian Tillie (5) Para un tirador de su nivel, no puede perdonar una importante cantidad de tiros liberados. Necesita más que 5 puntos. Dejó buenos momentos defensivos, le queda aún en el paso lateral.

Emir Sulejmanovic (6) Presentación de lo que es: un guerrillero excelso. Se fue de la Supercopa con 11 rebotes, pero también con el frío 1/4 en tiros libres. Acciones importantes en el tercer cuarto.

David Kravish (7) Intermitente pese a los 14 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. Inicio muy anotador, le costó después controlar a Sako. Generador importante para los cortes de sus compañeros.