Valencia Basket y Real Madrid se juegan el título a las 19 horas

Valencia Basket y Real Madrid jugarán este domingo, a partir de las 19 horas, la gran final de la Supercopa Endesa Málaga 2025. Un partidazo entre dos equipos de Euroliga, que este sábado consiguieron su plaza para luchar por el título después de ganar con muchos apuros al anfitrión Unicaja y a La Laguna Tenerife, respectivamente, en dos semifinales de mucho caché.

El partido supone reeditar la última final liguera, en la que el Real Madrid, entonces de Chus Mateo, se impuso por 3-0 en el play off final. Esta vez será en el Martín Carpena, pabellón que acoge este 2025, por cuarta vez en su historia, la disputa del trofeo supercopero.

¿Estreno de Scariolo?

Será la primera ocasión que tendrá Sergio Scariolo para levantar un trofeo, en esta segunda etapa del italiano como técnico de los merengues. Un Real Madrid que es el auténtico rey de esta competición, con 10 entorchados, entre ellos seis de los últimos siete años (solo perdieron la final del curso pasado en Murcia contra el Unicaja).

Nuevo Valencia Basket

Para el Valencia Basket significaría levantar su segunda Supercopa Endesa, tras la que lograron en Las Palmas en el año 2017. También sería un gran punto de arranque para los taronja, en una temporada muy especial para ellos por su regreso a la Euroliga y por el inminente estreno del Roig Arena, la próxima semana, coincidiendo con el primer partido de la Liga Endesa, que será frente al Barça de Joan Peñarroya.

Los aficionados presentes en el Martín Carpena en la final de la Supercopa Endesa podrán presenciar en el descanso la actuación en directo del grupo Varry Brava. La banda de Orihuela no es el único regalo de Endesa Music Lover a los asistentes al Palacio de los Deportes este domingo. Y es que en el exterior del pabellón, en la previa del encuentro, el DJ ‘Solo Noise’ (Tito Almazán), amenizará la espera con sus mezclas y la mejor selección musical.