Octubre muy exigente para el Unicaja

El Unicaja arranca este próximo fin de semana una nueva temporada liguera. Tras disputar la Copa Intercontinental en Singapur y la Supercopa Endesa, este pasado fin de semana, el calendario acelera en su exigencia para un equipo que todavía tiene mucho trabajo por delante, pero poco tiempo para prepararse.

Siete partidos

La verdad es que octubre viene cargado de partidos y de retos para los de Ibon Navarro. El primer mes liguero y en el que también arranca la fase de grupos de la Basketball Champions League reserva nada menos que 7 partidos para el Unicaja, cuatro de ellos de la Liga Endesa y tres de la competición continental, en la que los cajistas defienden título. Todos ellos, en solo 26 días.

El Unicaja trabaja desde este miércoles de cara al inicio de la Liga Endesa. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Liga Endesa

Cuando la ACB dio a conocer el pasado mes de agosto el calendario liguero, ya quedó claro que la puesta de largo de la Liga Endesa estaba cargada de curvas en el camino de los de verde y morado. Esperan en este primer mes, dos partidos en casa (Bilbao Basket y Barça) y dos salidas (Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife).

La Fase Regular liguera arranca este sábado en el Carpena, desde las 18 horas, contra el Bilbao de Melwin Pantzar. Se puede decir que es, a priori, el único partido de Liga más o menos asequible de todo octubre. Y es que la segunda jornada, el equipo viajará a Las Palmas para visitar al Dreamland Gran Canaria en una cancha tradicionalmente esquiva para el Unicaja (Copa del Rey al margen), mientras que la semana siguiente visitará el todopoderoso Barça el Palacio Martín Carpena, para acabar el mes jugando en La Laguna contra un Tenerife que en su pista siempre es uno de los rivales más duros de toda la ACB. O sea, que serán cuatro partidos durísimos, sobre todo pensando que el Unicaja todavía está muy verde y con necesidad de alguna semana más para ser tan competitivo como en las temporadas recientes.

El problema es que el corte para la Copa del Rey es en la jornada 17 y no es aconsejable acumular muchas derrotas al principio para que no haya urgencias a la hora de buscar una de las 7 plazas que hay en juego para estar en la cita copera del próximo mes de febrero en el nuevo Roig Arena de Valencia. Cuando pase este mes de octubre «solo» quedarán 13 jornadas más para buscar el objetivo. Hay que ir sumando victorias porque si no...

Imagen de un entrenamiento de la semana pasada / ACBPhoto-Mariano Pozo

BCL

Si el mes de octubre es importante en La Liga Endesa, por la exigencia copera, en la Basketball Champions League es determinante ya que se juega toda la primera vuelta de la fase de grupos. Tres partidos en los que el equipo debe dejar encaminada su clasificación como campeón de grupo para el Round of 16. Aquí es verdad que la exigencia deportiva e incluso logística (solo uno de los tres partidos será fuera de casa) será mucho menor que en la ACB, porque los rivales de los verdes en esta primera fase son equipos que tienen un nivel bastante inferior al del Unicaja.

El bautismo de la temporada europea 2025/2026 llegará el miércoles de la próxima semana, con la visita a Málaga del desconocido Mersin MSK de Turquía (20.30 horas). La semana siguiente, el martes 14, tocará hacer el único viaje continental de todo el mes de octubre, para visitar en Grecia a otro equipo desconocido, el Karditsa Iaponiki. El Unicaja despedirá el mes de octubre, el miércoles 29, recibiendo en el Carpena al Filou Oostende de Bélgica.

Muchos retos

El Unicaja regresa este miércoles al trabajo después de 3 días de asueto, tras disputar la Supercopa Endesa. Por delante es evidente que hay mucho trabajo y muchos retos que asoman en el horizonte. La Liga ACB no va a dar ningún respiro y en la Champions no se puede fallar. Lo dicho: empieza el lío.