‘Nuestra provincia juega’, cinco años de unión en torno al Unicaja

‘Nuestra provincia juega’, la campaña de promoción impulsada por Unicaja Baloncesto alcanza el lustro de vida estando plenamente consolidada en los pueblos de nuestro entorno. De nuevo, se busca compilar todo el apoyo de la provincia de Málaga para el Unicaja los días de partido en el Martín Carpena al mismo tiempo que se resalta el papel de las 12 localidades que forman parte del proyecto.

Para esta temporada la campaña suma un nuevo participante: Pizarra. El municipio de la comarca del Valle del Guadalhorce se une de esta forma al resto de localidades que continúan apostando por el club y que ya están plenamente consolidadas como son Nerja, Alhaurín de la Torre, Benahavís, Benalmádena, Estepona, Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Torrox, Torremolinos y Vélez-Málaga.

Presentación

La presentación de esta quinta edición de ‘Nuestra provincia juega’ tuvo lugar este martes en la emblemática Casa de Los Navajas de Torremolinos, una de las localidades participantes. Allí el presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto, entregó un trofeo con el escudo de cada localidad a los alcaldes y concejales de Deporte de los municipios participantes quienes, un año más, han mostrado su compromiso e ilusión con el proyecto y por el respaldo al club.

Gracias a esta campaña, residentes de cada localidad podrán disfrutar del partido en directo que esté dedicado a su pueblo. Se creará un partido dedicado y un segundo encuentro de promoción especial, y se instalará una carpa en la explanada exterior del Martín Carpena dentro de la ‘Fan Zone’, en la que se desarrollarán numerosas actividades tales como juegos o reparto de recuerdos, entre otros para promocionar las virtudes de cada municipio.

Publicidad

Una vez dentro del Carpena, se emitirá publicidad especial de la localidad en el videomarcador y en el anillo led, se realizará una entrevista previa al encuentro con el alcalde y se harán otras acciones promocionales como degustaciones para el público asistente, reparto de merchandising, concursos en descanso, etc... Todo con el objeto de hacer más atractivo cada partido que se celebre en el Martín Carpena y que los aficionados disfruten más que nunca.

Se trata, por tanto, de volver a convertir el Martín Carpena en una gran fiesta en la que el baloncesto y las localidades formen equipo para sumar juntos, como ya se ha demostrado en las cuatro temporadas anteriores.